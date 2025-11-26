İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    DYƏT: Yeni marşrutların yaranması indiyə qədər misli görünməmiş çağırışlar gətirib

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:57
    DYƏT: Yeni marşrutların yaranması indiyə qədər misli görünməmiş çağırışlar gətirib

    Son illər yük axınının əhəmiyyətli dərəcədə yenidən bölüşdürülməsi və yeni marşrutların yaranması indiyə qədər misli görünməmiş çağırışlar gətirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatının (DYƏT) sədri Miroslav Antonoviç Bakıda keçirilən MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əməkdaşlıq və ümumi vahid standartlar vasitəsilə Asiya və Avropa arasında quru təchizat zəncirlərinin dayanıqlılığı və rəqabət qabiliyyəti təmin oluna bilər: "Nəqliyyat əlaqələrinin səmərəliliyinin və marşrutların dayanıqlılığının diversifikasiyası, eyni zamanda ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu, bizdən hüquqi rejimlərin uyğunlaşdırılmasını, daşıma sənədlərinin rəqəmsallaşdırılması üzrə sürətli işlərin aparılmasını tələb edir".

    Qonaq qeyd edib ki, hazırda dəmir yolu sahəsində əsas məsələlərdən biri rəqəmsal qovşaqların tətbiqi, hərəkətin avtomatlaşdırılması sistemlərinin inkişafı və dekarbonizasiyadır.

    Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatı
    ОСЖД о приоритетах развития железнодорожного сектора
    OSJD head highlights digitalization and decarbonization as rail priorities

    Son xəbərlər

    12:50

    "Mançester Siti" Çempionlar Liqasında son 14 ev matçında ilk dəfə Almaniya komandasına uduzub

    Futbol
    12:49

    Ramin Məmmədov İmişlidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    12:47

    Bakıda marketdə bıçaqla quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:45
    Foto

    Azərbaycanda daha iki texniki reqlament layihəsinin ictimai dinləməsi olub

    Biznes
    12:44

    Bakıda turistin pulu oğurlanıb

    Hadisə
    12:42

    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:39

    Tarqat Aldıbergenov: "Orta Dəhlizə Çin şirkətinin qoşulması daşımaları 2 dəfə artıracaq"

    İnfrastruktur
    12:38

    "Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    İnfrastruktur
    12:33

    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti