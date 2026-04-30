    Cevdet Yılmaz: Türkiyənin turizm gəlirləri 65,6 milyard dollara çatıb

    Türkiyənin illik turizm gəlirləri 65,6 milyard dollara çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ölkənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz "X" sosial şəbəkə hesabında qabardıb.

    "2026-cı ilin ilk rübündə illik əsasda 4,2 faiz artan turizm gəlirlərimizin illikləşdirilmiş dəyəri 65,6 milyard dollara çatıb", - o qeyd edib və ziyarətçi sayındakı artım və adambaşına düşən xərclərdəki yüksəlişin də olduğunu açıqlayıb.

    C. Yılmazın sözlərinə görə, bölgədəki gərginlik Türkiyənin iqtisadi inkişafına maneə olmayıb:

    "Bölgəmizdə artan geosiyasi gərginliklərə baxmayaraq, iqtisadi aktivlik üzərindəki təsirləri məhdudlaşdırmaq və dayanıqlılığımızı gücləndirmək üçün addımlarımızı qətiyyətlə atırıq. Bu çərçivədə, valyuta qazandıran xidmət ixracımızın mühüm bir tərkib hissəsi olan turizm sektorunu dəstəkləmək məqsədilə Turizm Dəstək Paketini işə saldıq və beləliklə, sektora 60 milyard lirə (1 milyard 328 milyon dollar) əlavə təminat və kredit imkanı təmin etmiş olduq".

    O əlavə edib ki, cari kəsirin azaldılmasına, məşğulluğun gücləndirilməsinə və inkişafa töhfə verən sektorlar dəstəklənəcək. "Artan regional risklərə baxmayaraq, proqramımızın əsas prioritetlərindən güzəştə getmədən iqtisadiyyatımızın dayanıqlılığını gücləndirməyə davam edəcəyik", - C. Yılmaz bildirib.

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti