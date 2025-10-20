Определилась компания, которая построит три малых ГЭС на освобожденных территориях
Инфраструктура
- 20 октября, 2025
- 09:32
Завершены закупки, связанные со строительством малых гидроэлектростанций (ГЭС) Гошасу, Сейидляр и Булёвлю, которые будут расположены на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".
Строительные работы будет осуществлять ЗАО Farcon, которое получит по контракту 53,809 млн манатов.
