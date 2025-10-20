Azərbaycanda 3 yeni KSES tikəcək şirkət müəyyənləşib
İnfrastruktur
20 oktyabr, 2025
- 09:16
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yerləşəcək Qoşasu, Seyidlər və Bülövlü kiçik su elektrik stansiyalarının (KSES) tikintisi işləri ilə bağlı satınalma yekunlaşıb.
"Report" bu barədə "Azərenerji" ASC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, tikinti işlərini "Farcon" QSC həyata keçirəcək. Şirkətə 53,809 milyon manat ödəniləcək.
