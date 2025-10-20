İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda 3 yeni KSES tikəcək şirkət müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2025
    • 09:16
    Azərbaycanda 3 yeni KSES tikəcək şirkət müəyyənləşib

    Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yerləşəcək Qoşasu, Seyidlər və Bülövlü kiçik su elektrik stansiyalarının (KSES) tikintisi işləri ilə bağlı satınalma yekunlaşıb.

    "Report" bu barədə "Azərenerji" ASC-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tikinti işlərini "Farcon" QSC həyata keçirəcək. Şirkətə 53,809 milyon manat ödəniləcək.

    Определилась компания, которая построит три малых ГЭС на освобожденных территориях
    Company selected to build 3 small hydropower plants in Azerbaijan's liberated territories

