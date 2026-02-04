Azərbaycan çempionatında daha 5 çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib
Fərdi
- 04 fevral, 2026
- 17:31
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatında daha 5 çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib.
İkinci yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67, 77, 87, 130 kq-da mübarizəyə start verilib. 4 çəkidə finalçılar müəyyələşib.
87 kq-da isə görüşlər dairəvi sistem üzrə keçirilib. Bu çəkilərdə həlledici görüşlər sabah baş tutacaq.
60 kq
Maksut Cankurtaran (AHİTA) – Nihat Bəhmənov (UGİM-10)
67 kq
Roman Kərimov (DİN) – Murad Əliyev (AHİTA)
77 kq
Cavad Məmmədov (Neftçi) – Cavidan Nehmətov (AHİTA)
130 kq
Museyi Kazim Hüseyn (DİN) – Əli Bayramov (Sumqayıt-Təhsil)
Son xəbərlər
18:24
Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcəkRegion
18:18
Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcəkDigər ölkələr
18:12
Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədirXarici siyasət
18:09
Foto
Video
İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:09
Foto
AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilibİnfrastruktur
18:08
"İqtisadi artım üzrə işçi qrupu"nun iclası keçirilibBiznes
18:08
Paşinyan Azərbaycanla sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi inanılmaz adlandırıbXarici siyasət
18:06
İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcəkDigər ölkələr
18:04