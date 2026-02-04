İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan çempionatında daha 5 çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    • 04 fevral, 2026
    • 17:31
    Azərbaycan çempionatında daha 5 çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatında daha 5 çəki üzrə finalçılar müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib.

    İkinci yarış günündə yunan-Roma güləşi üzrə 60, 67, 77, 87, 130 kq-da mübarizəyə start verilib. 4 çəkidə finalçılar müəyyələşib.

    87 kq-da isə görüşlər dairəvi sistem üzrə keçirilib. Bu çəkilərdə həlledici görüşlər sabah baş tutacaq.

    60 kq

    Maksut Cankurtaran (AHİTA) – Nihat Bəhmənov (UGİM-10)

    67 kq

    Roman Kərimov (DİN) – Murad Əliyev (AHİTA)

    77 kq

    Cavad Məmmədov (Neftçi) – Cavidan Nehmətov (AHİTA)

    130 kq

    Museyi Kazim Hüseyn (DİN) – Əli Bayramov (Sumqayıt-Təhsil)

