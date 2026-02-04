"Atletiko" klubu ukraynalı futbolçu ilə maraqlanır
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 17:42
İspaniyanın "Atletiko" klubu "Everton"da (İngiltərə) çıxış edən Vitali Mikolenko ilə maraqlanır.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi 26 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir.
La Liqa komandası ukraynalı oyunçu ilə bağlı vəziyyəti yaxından izləyir. Onun İngiltərə klubu ilə müqaviləsinin müddəti yayda bitəcək.
Qeyd edək ki, Vitali Mikolenko cari mövsümdə Premyer Liqada 20 matçda meydanda olub.
