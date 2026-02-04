İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Atletiko" klubu ukraynalı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 17:42
    Atletiko klubu ukraynalı futbolçu ilə maraqlanır

    İspaniyanın "Atletiko" klubu "Everton"da (İngiltərə) çıxış edən Vitali Mikolenko ilə maraqlanır.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi 26 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir.

    La Liqa komandası ukraynalı oyunçu ilə bağlı vəziyyəti yaxından izləyir. Onun İngiltərə klubu ilə müqaviləsinin müddəti yayda bitəcək.

    Qeyd edək ki, Vitali Mikolenko cari mövsümdə Premyer Liqada 20 matçda meydanda olub.

    Vitali Mikolenko Atletiko klubu Everton klubu transfer Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    18:24

    Bu gün Özbəkistan XİN rəhbəri ABŞ-yə səfər edəcək

    Region
    18:18

    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən əldə edilən gəlirlərin 1,4 milyardı Ukraynaya yönəldiləcək

    Digər ölkələr
    18:12

    Prezident: Bu gün BƏƏ bir çox ölkələr üçün nümunədir

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto
    Video

    İlham Əliyevə "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı" təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:09
    Foto

    AUC2026 çərçivəsində "Dizayn günləri" formatında praktiki sessiyalar keçirilib

    İnfrastruktur
    18:08

    "İqtisadi artım üzrə işçi qrupu"nun iclası keçirilib

    Biznes
    18:08

    Paşinyan Azərbaycanla sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi inanılmaz adlandırıb

    Xarici siyasət
    18:06

    İran və ABŞ arasında danışıqlar fevralın 6-da Omanda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    18:04

    Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti