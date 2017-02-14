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    Определены новые требования к разрешению на строительство объектов государственного значения

    Решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил “Дополнительные требования к разрешению на строительство объектов строительства, имеющих государственное значение или представляющих потенциальную опасность”.

    Как передает Report, решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Документ определяет дополнительные требования к разрешению на строительство объектов строительства, имеющих государственное значение или представляющих потенциальную опасность.

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