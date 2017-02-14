Определены новые требования к разрешению на строительство объектов государственного значения

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил “Дополнительные требования к разрешению на строительство объектов строительства, имеющих государственное значение или представляющих потенциальную опасность”.

Как передает Report, решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

Документ определяет дополнительные требования к разрешению на строительство объектов строительства, имеющих государственное значение или представляющих потенциальную опасность.