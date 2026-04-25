ООН подчеркивает важность доступности общественных пространств для качества городской жизни

Показатели урбанизации ООН подчеркивают, что доступ к общественным открытым пространствам является неотъемлемой частью качества городской жизни.

Как передает Report, об этом говорится в публикации "WUF13Azerbaijan" в социальной сети X.

Отмечается, что в Баку парки, сады и прибрежные общественные зоны на практике отражают этот принцип и соответствуют приоритетам Генерального плана развития города до 2040 года.

Подчеркивается, что Азербайджан приближает природу к повседневной городской жизни, создавая условия для отдыха и социального взаимодействия, а также способствуя формированию более здоровой, инклюзивной и комфортной городской среды.

В преддверии проведения в Баку 13-го Всемирного форума по градостроительству эти зеленые общественные пространства демонстрируют важность доступной и ориентированной на человека городской среды для формирования устойчивых городов.