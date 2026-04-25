ООН подчеркивает важность доступности общественных пространств для качества городской жизни
- 25 апреля, 2026
- 18:57
Показатели урбанизации ООН подчеркивают, что доступ к общественным открытым пространствам является неотъемлемой частью качества городской жизни.
Как передает Report, об этом говорится в публикации "WUF13Azerbaijan" в социальной сети X.
Отмечается, что в Баку парки, сады и прибрежные общественные зоны на практике отражают этот принцип и соответствуют приоритетам Генерального плана развития города до 2040 года.
Подчеркивается, что Азербайджан приближает природу к повседневной городской жизни, создавая условия для отдыха и социального взаимодействия, а также способствуя формированию более здоровой, инклюзивной и комфортной городской среды.
В преддверии проведения в Баку 13-го Всемирного форума по градостроительству эти зеленые общественные пространства демонстрируют важность доступной и ориентированной на человека городской среды для формирования устойчивых городов.
UN urban indicators highlight the access to public open spaces as an important part of urban quality of life, including the percentage of households living within a 15-minute walk of public open space.— WUF13Azerbaijan (@WUF13Azerbaijan) April 25, 2026
