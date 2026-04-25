    WUF13: Bakı BMT-nin şəhər həyatı prinsiplərinə uyğundur

    25 aprel, 2026
    WUF13: Bakı BMT-nin şəhər həyatı prinsiplərinə uyğundur

    BMT-nin urbanizasiya göstəriciləri, ictimai açıq məkanlara əlçatanlığın şəhər həyatı keyfiyyətinin ayrılmaz hissəsi kimi vacibliyini vurğulayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.

    "Bakıda parklar, bağlar və sahilkənarı ictimai zonalar bu prinsipi təcrübədə əks etdirir və Bakının 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş Planının prioritetlərinə uyğundur", - məlumatda bildirilib və əlavə olunub ki, Azərbaycan təbiəti gündəlik şəhər həyatına yaxınlaşdırır, istirahət və sosial ünsiyyət üçün şərait yaradır, eləcə də məhəllələri daha sağlam, inklüziv və yaşamaq üçün əlverişli etməyə kömək edir:

    "Bakıda 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun keçirilməsi ərəfəsində bu yaşıl ictimai məkanlar dayanıqlı şəhərlərin formalaşdırılması üçün əlçatan, insanyönümlü şəhər mühitinin vacibliyini vurğulayır".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Bakı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    ООН подчеркивает важность доступности общественных пространств для качества городской жизни

