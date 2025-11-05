Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ОЭС рассматривает возможности создания инвестфонда для ускорения модернизации Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 17:03
    ОЭС рассматривает возможности создания инвестфонда для ускорения модернизации Среднего коридора

    На фоне растущей геоэкономической конкуренции развитие таких транспортных направлений, как Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) и коридор Север-Юг, становится критически важным для расширения региональной торговли и укрепления связанности.

    Об этом сообщил в интервью Report генеральный секретарь ОЭС, доктор Асад М. Хан.

    По его словам, ОЭС активно содействует реализации этих инициатив, обеспечивая координацию между странами-членами, продвижение гармонизированных стандартов и создание платформы для диалога по вопросам развития инфраструктуры и упрощения транзитных процедур.

    "На практическом уровне предпринимаются шаги по согласованию инфраструктурных стандартов, организации технических и экспертных совещаний, а также пилотных проектов, направленных на повышение эффективности ключевых маршрутов", - сказал А. Хан.

    Генсек организации добавил, что параллельно ОЭС рассматривает возможности создания совместных инвестиционных и финансовых инструментов, включая региональные фонды, государственно-частные партнерства и сотрудничество с банками развития, чтобы ускорить строительство и модернизацию транспортных коридоров

    "Объединяя политическую координацию, техническое взаимодействие и потенциальные возможности совместного финансирования, ОЭС стремится сделать эти коридоры более конкурентоспособными, надежными и устойчивыми, усиливая торговую интеграцию и экономическую стабильность стран-членов", - подчеркнул Асад М. Хан.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

