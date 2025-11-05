İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:39
    İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir

    Geoiqtisadi rəqabətin artması fonunda Orta Dəhliz və Şimal-Cənub dəhlizi kimi nəqliyyat istiqamətlərinin inkişafı regional ticarətin genişləndirilməsi və əlaqəliliyin gücləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən kritik əhəmiyyət kəsb edir.

    Bunu "Report"a eksklüziv müsahibəsində İƏT-in baş katibi doktor Əsəd M.Xan deyib.

    Onun sözlərinə görə, İƏT üzv ölkələr arasında koordinasiyanı təmin etməklə, uyğunlaşdırılmış standartları təşviq etməklə, eləcə də infrastrukturun inkişafı və tranzit prosedurlarının sadələşdirilməsi məsələləri üzrə dialoq platforması yaratmaqla bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsinə fəal şəkildə kömək edir.

    "Praktiki səviyyədə infrastruktur standartlarının uyğunlaşdırılması, texniki və ekspert görüşlərinin təşkili, habelə əsas marşrutların səmərəliliyinin artırılması üzrə pilot layihələrlə bağlı addımlar atılır", - Əsəd M.Xan deyib.

    Baş katib əlavə edib ki, İƏT nəqliyyat dəhlizlərinin tikintisini və modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün regional fondlar, dövlət-özəl tərəfdaşlığı və inkişaf bankları ilə əməkdaşlığı əhatə edən birgə investisiya və maliyyə alətlərinin yaradılması imkanlarını nəzərdən keçirir.

    "İƏT siyasi koordinasiya, texniki əməkdaşlıq və potensial birgə maliyyələşdirmə vasitəsilə bu dəhlizləri daha rəqabətqabiliyyətli, etibarlı və dayanıqlı etməyə, üzv ölkələrin ticarət inteqrasiyasını və iqtisadi sabitliyini gücləndirməyə çalışır", - Əsəd M.Xan vurğulayıb.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əsəd M.Xan Orta Dəhliz Şimal-Cənub
    ОЭС рассматривает возможности создания инвестфонда для ускорения модернизации Среднего коридора

    Son xəbərlər

    19:04

    "Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    18:56

    Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"

    Fərdi
    18:54

    Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq

    Region
    18:48

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:41

    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    İnfrastruktur
    18:40
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    18:39

    İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    18:34

    Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir

    Daxili siyasət
    18:32

    Ermənistanda 30-a yaxın şəxs qanunsuz silahla bağlı saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti