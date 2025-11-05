Асад М. Хан: Создание Центра чистой энергии в Баку откроет для стран ОЭС путь к реальному энергопереходу - ИНТЕРВЬЮ

Организация экономического сотрудничества (ОЭС), объединяющая 10 государств Евразии, находится на этапе активного укрепления регионального взаимодействия. В центре повестки - цифровизация, развитие транспортных коридоров, энергетический переход и борьба с климатическими вызовами.

В эксклюзивном интервью Report генеральный секретарь ОЭС, доктор Асад М. Хан рассказал о роли Азербайджана как стратегического партнера, будущем Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку, а также о планах по формированию единой энергетической стратегии и цифрового таможенного ведомства. Особое внимание уделено ключевым вызовам, с которыми сталкиваются страны региона, и возможностям, которые открывает углубление сотрудничества.

Представляем интервью читателям:

- Как бы вы оценили роль Азербайджана в рамках ОЭС, учитывая его стратегическое положение между Каспийским морем, Кавказом и Центральной Азией? Какие направления сотрудничества с Азербайджаном могут стать приоритетными в ближайшие годы?

- Азербайджан играет стратегическую и активную роль в деятельности ОЭС, эффективно используя свое географическое положение между Каспийским морем, Кавказом и Центральной Азией для развития регионального взаимодействия в сферах климата, энергетики, сельского хозяйства и промышленности.

Страна проявила лидерство, председательствуя в ОЭС, принимая COP29 и организуя 17-й саммит Организации, где продвигала повестку "зеленой энергетики", климатической устойчивости и устойчивой связанности.

Среди ключевых инициатив Азербайджана можно отметить создание Центра чистой энергии ОЭС в Баку, который будет способствовать развитию рынков возобновляемой энергетики и энергоэффективности, а также запуск совместной инициативы RESCUE по эффективному использованию ресурсов и развитию циркулярной экономики.

В сфере сельского хозяйства и промышленности Азербайджан организовал ряд министерских встреч и мероприятий ECO-VECO, направленных на укрепление продовольственной безопасности, ветеринарного здоровья и устойчивой торговли. В перспективе участие страны в ECO-RISCAM позволит дополнительно упростить торговлю и укрепить региональные стандарты.

Кроме того, в Азербайджане расположен Экономический исследовательский центр ОЭС, выпускающий ECO Economic Journal, который стал авторитетной аналитической площадкой по вопросам региональной экономики.

Продолжая реализацию этих проектов, Азербайджан способен стать одним из ключевых драйверов устойчивого развития и региональной интеграции в рамках ОЭС, укрепляя институциональные механизмы и эффективно учитывая современные геополитические вызовы.

- В условиях усиливающейся геоэкономической конкуренции особое значение приобретают международные транспортные коридоры, включая Средний коридор и маршрут Север–Юг. Какие шаги предпринимает ОЭС для поддержки этих инициатив и координации усилий государств-членов? Рассматриваются ли совместные инвестиционные или финансовые механизмы для ускорения их развития?

- На фоне растущей геоэкономической конкуренции развитие таких транспортных направлений, как Средний коридор и коридор Север–Юг, становится критически важным для расширения региональной торговли и укрепления связанности.

ОЭС активно содействует реализации этих инициатив, обеспечивая координацию между странами-членами, продвижение гармонизированных стандартов и создание платформы для диалога по вопросам развития инфраструктуры и упрощения транзитных процедур.

На практическом уровне предпринимаются шаги по согласованию инфраструктурных стандартов, организации технических и экспертных совещаний, а также пилотных проектов, направленных на повышение эффективности ключевых маршрутов. Параллельно ОЭС рассматривает возможности создания совместных инвестиционных и финансовых инструментов, включая региональные фонды, государственно-частные партнерства и сотрудничество с банками развития, чтобы ускорить строительство и модернизацию транспортных коридоров.

Объединяя политическую координацию, техническое взаимодействие и потенциальное совместное финансирование, ОЭС стремится сделать эти коридоры более конкурентоспособными, надежными и устойчивыми, усиливая торговую интеграцию и экономическую стабильность стран-членов.

- Какие ключевые вызовы и возможности вы видите для ОЭС в ближайшие годы? В каких сферах организация могла бы усилить свою роль как региональная платформа для экономической интеграции и устойчивого развития?

- Регион ОЭС сталкивается с целым спектром вызовов - экологических, технологических и социально-экономических. Среди них - растущие климатические риски, дефицит природных ресурсов, неравномерное внедрение инноваций и различный уровень вовлеченности государств-членов в процессы интеграции.

В то же время регион обладает значительным потенциалом для устойчивой трансформации, углубления экономической интеграции и укрепления общей устойчивости.

Опираясь на достижения "ECO Vision 2025", организация может усилить свою роль, сосредоточившись на продвижении "зеленой энергетики", климатически устойчивого сельского хозяйства, внедрении интеллектуальных технологий (ИИ, ИКТ) и развитии цифровой инфраструктуры во всех странах-членах.

Программы и инициативы, такие как Центр чистой энергии ОЭС (CECECO), RESCUE, ECO-REM, ECO-RISCAM и ECO-VECO, демонстрируют высокий потенциал для совместных действий в области энергетики, экологии, сельского хозяйства и промышленных стандартов.

Отдельного внимания заслуживает и туризм, особенно с учетом лидерства Азербайджана и назначения города Шуша туристической столицей ОЭС 2026 года. Это открывает возможности для развития трансграничных и цифровых туристических инициатив, основанных на культурном и историческом наследии.

Дальнейший успех ОЭС во многом будет зависеть от более активного участия государств-членов, укрепления межотраслевого сотрудничества, эффективной мобилизации ресурсов и совершенствования механизмов реализации решений. Используя эти возможности, ОЭС способна стать катализатором инноваций, устойчивого роста и совместного экономического развития во всем регионе.

- Как вы оцениваете инициативу президента Ирана по созданию Регионального центра искусственного интеллекта, озвученному на 17-м саммите ОЭС в Ханкенди, и где применение ИИ может быть наиболее полезным для стран региона?

- Предложение Ирана о создании Регионального центра искусственного интеллекта в рамках ОЭС является своевременной и стратегически важной инициативой. Она полностью соответствует долгосрочному видению ОЭС, направленному на укрепление цифровой инфраструктуры, развитие технологического сотрудничества и повышение инновационного потенциала региона.

С точки зрения приоритетов, применение ИИ может принести наибольший эффект в четырех ключевых направлениях. Во-первых, в области сельского хозяйства - развитие точного земледелия, мониторинг почв и прогнозирование засух; во-вторых, в сфере транспорта и логистики - управление транспортными коридорами, оптимизация маршрутов и автоматизация таможенных процедур; в-третьих, в энергетической сфере - повышение эффективности энергосистем и интеграция возобновляемых источников энергии; и наконец, в области госуслуг - цифровое здравоохранение, электронное правительство и интеллектуальные сервисы для граждан.

Для практической реализации инициативы логично начать с малого: создать координационную группу, провести технико-экономическое обоснование и запустить пилотные проекты в секторах, где применение ИИ может дать быстрый результат. В этом процессе ключевую роль могут сыграть существующие институты ОЭС - Научный фонд, университетские сети и образовательные центры, которые способны поддержать обучение и обмен знаниями.

Что касается готовности государств-членов, то Турция, Иран, Пакистан и ряд стран Центральной Азии уже реализуют национальные стратегии в сфере ИИ и цифровизации. Другие государства находятся на более ранних этапах, но потенциал для сотрудничества существует. При постепенном подходе - с упором на наращивание потенциала, подготовку кадров и совместные пилоты - у региона есть реальные шансы создать основу для координированной цифровой трансформации и укрепления технологического суверенитета.

- Для стран, не имеющих выхода к морю, доступ к международным торговым маршрутам остается ключевым вызовом. Какую роль может сыграть ОЭС в обеспечении более эффективного выхода таких государств к морским портам? Есть ли успешные примеры транзитного сотрудничества внутри организации?

– Доступ к мировым торговым маршрутам действительно остается одним из главных вызовов для ОЭС, ведь семь из десяти стран-членов не имеют выхода к морю. Организация активно работает над его преодолением, содействуя введению преференциальных транзитных тарифов, развитию цифровых таможенных и логистических платформ и укреплению мультимодальных коридоров, соединяющих внутренние регионы с портами Ирана, Пакистана и Турции.

К числу успешных примеров можно отнести железнодорожные маршруты Стамбул–Тегеран–Исламабад и Казахстан–Туркменистан–Иран, а также Рамочное соглашение ОЭС о транзитных перевозках (TTFA). Эти проекты доказали, что региональная координация способна приносить ощутимые результаты в сфере торговли и транспортной связанности.

Вместе с тем сохраняются трудности - различия в тарифных режимах, неравномерное развитие инфраструктуры и неодинаковый уровень индустриализации стран. В ответ на это ОЭС продвигает гармонизацию правил через такие инициативы, как Торговое соглашение ОЭС (ECOTA), Стратегия по облегчению торговли и институт национальных координаторов по транзиту. Эти механизмы направлены на упрощение процедур, снижение нетарифных барьеров и создание более предсказуемой среды для бизнеса.

В дальнейшем акцент будет сделан на цифровизации перевозок и таможенных процессов, внедрении системы TIR, модернизации инфраструктуры и развитии регионального сотрудничества для диверсификации экспорта и привлечения инвестиций. Все это позволит странам без выхода к морю получить более устойчивый и выгодный доступ к портам, укрепив тем самым региональную торговлю, конкурентоспособность и экономическую интеграцию.

- В контексте глобальной климатической повестки насколько реалистично создание низкоуглеродных транспортных и энергетических коридоров в регионе ОЭС? Есть ли уже практические шаги в этом направлении?

- Регион ОЭС обладает значительным потенциалом для развития низкоуглеродных транспортных и энергетических коридоров, сочетая выгодное географическое положение с богатейшими ресурсами возобновляемой энергетики. Действующая Транспортная стратегия ОЭС (2026–2035) и пилотные инициативы, такие как железная дорога Казахстан–Туркменистан–Иран и создание "зеленых" грузовых маршрутов, показывают, как устойчивость можно интегрировать в развитие региональной связанности.

В энергетике ключевое внимание уделяется формированию коридоров "зеленой энергии", развитию межсистемных соединений и запуску Центра чистой энергии ОЭС (CECECO) в Баку, который станет платформой для продвижения возобновляемых источников, повышения энергоэффективности и декарбонизации промышленности.

Кроме того, предпринимаются шаги к формированию общеорганизационного углеродного рынка, который мог бы стимулировать "зеленые" инвестиции и экономически эффективное сокращение выбросов. Хотя многие страны ОЭС уже реализуют национальные меры по адаптации к изменению климата и повышению устойчивости к катастрофам, уровень региональной координации пока остается неравномерным - различаются возможности, финансирование и управленческие подходы.

В этом контексте ОЭС выступает в роли посредника и платформы для обмена знаниями, помогая странам согласовывать климатическую политику, масштабировать пилотные инициативы и выстраивать совместные механизмы. Это создает основу для перехода региона к устойчивой, низкоуглеродной экономике и укрепления его климатической устойчивости.

- Какие основные направления работы Центра чистой энергии ECO-UNIDO, базирующегося в Баку? Как будет обеспечена практическая реализация его проектов, особенно в странах с ограниченным доступом к технологиям ВИЭ?

- Центр чистой энергии ECO-UNIDO в Баку, Устав которого вступил в силу 26 августа 2025 года, станет ключевой платформой для ускорения энергетического перехода в регионе. Его деятельность будет сосредоточена на развитии низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата энергетической инфраструктуры, содействии развитию производства и услуг с более высокой добавленной стоимостью, а также облегчении передачи знаний и технологий между странами ОЭС в рамках Глобальной сети региональных центров по устойчивой энергетике (GN-SEC).

Центр сосредоточится на практических проектах, адаптированных к потребностям стран-членов, особенно тех, где доступ к современным ВИЭ-технологиям ограничен. CECECO обеспечит техническую помощь, подготовку специалистов и мобилизацию инвестиций для внедрения решений на местах. Посредством мобилизации инвестиций и в тесном сотрудничестве с международными партнерами Центр создаст основу для динамичного регионального рынка чистой энергии и стимулирует устойчивый промышленный рост в пространстве ОЭС.

- Каковы цели инициативы по созданию Цифрового транспортно-таможенного органа ОЭС и на каком этапе находится ее реализация?

- Инициатива, предложенная президентом Узбекистана на 17-м саммите ОЭС, направлена на цифровизацию трансграничных перевозок и упрощение таможенных процедур. Предполагается создание централизованной платформы, которая обеспечит безбумажный документооборот, сократит задержки и повысит прозрачность в сфере торговли и логистики.

ОЭС совместно с узбекской стороной готовит экспертную встречу, где будут обсуждены операционные и технические детали, протоколы обмена данными и интеграция с существующими транспортными коридорами.

Этот проект может стать основным элементом цифровой трансформации транзита и торговли в регионе, дополняя цели Транспортной стратегии ОЭС на 2026–2035 годы и другие инициативы по развитию региональных коридоров.

- Насколько актуальна разработка единой энергетической стратегии для стран ОЭС? Какие ключевые направления она должна включать, и как согласуются позиции стран с разными энергетическими интересами?

- Работа над единой энергетической стратегией уже ведется. Стратегия ОЭС по энергетическому сотрудничеству до 2030 года, утвержденная на 4-й министерской встрече по энергетике в июне 2021 года, определяет четкие рамки регионального взаимодействия. Она фокусируется на устойчивом энергетическом переходе, создании региональных рынков электроэнергии, повышении энергетической безопасности и привлечении инвестиций.

Ключевые элементы включают синхронизацию рынков, совместные инвестиции и развитие инфраструктуры при балансировании национальных и региональных интересов. Для согласования позиций экспортеров и импортеров используются министерские и экспертные диалоги, совместная оценка проектов и интеграция стратегических целей в национальные планы развития. Успех стратегии зависит от готовности стран-членов активно внедрять ее положения, устранять пробелы и расширять пространство регионального сотрудничества с учетом конкретных условий.

- Недавно Узбекистан предложил провести встречу министров торговли стран ОЭС в Ташкенте. Каков статус этого предложения и когда планируется проведение заседания?

- Секретариат ОЭС приветствует инициативу Узбекистана, выдвинутую на 17-м саммите организации. Ранее Турция предложила провести 5-е заседание министров торговли ОЭС 25 июня 2025 года в Стамбуле, однако в связи с изменившейся региональной обстановкой встреча была перенесена на 26 ноября.

Мы рассчитываем, что предложение Узбекистана также будет поддержано странами-членами и станет основой для новой министерской встречи в Ташкенте, которая придаст дополнительный импульс углублению торгово-экономического сотрудничества в регионе.