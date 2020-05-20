Обсуждены меры по совместной борьбе каспийских портов с пандемией COVID-19

20 мая по инициативе порта Туркменбаши и посольства этой страны в Азербайджане были обсуждены совместные действия четырех каспийских портов по вопросам противостояния пандемии COVID-19 и обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

В своей вступительной речи посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулиев привлек внимание к эффективному и оперативному функционированию стратегически важного Центрального коридора. Посол Ишангулиев отметил, что из-за пандемии объем обработки грузов по коридору значительно увеличился, но, несмотря на это, благодаря тесному сотрудничеству портов Азербайджана, Туркменистана и Казахстана, задержек в обработке грузов не зафиксировано.

10 апреля по инициативе президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный саммит данной организации. Также 4-го мая был проведен саммит, посвященный борьбе с коронавирусом в формате Контактной группы Движения неприсоединения, который был созван по инициативе председателя движения, президента Ильхама Алиева. На обоих саммитах было выражено удовлетворение фактом бесперебойной работы Центрального коридора.

Заместитель генерального директора Бакинского порта Вахид Алиев отметил, что порт работает в усиленном режиме 24/7, и проводятся усиленные дезинфекционные процедуры как в отношении сотрудников, также в отношении водителей и их грузов. Было заявлено, что для предотвращения распространения COVID-19 все водители грузовиков, въезжающие в Бакинский порт, проводятся в специальную "зону временного содержания". В этой зоне у них берутся соответствующие анализы и мониторят их здоровье. Водители остаются в зоне временного содержания до получения результатов анализов. Водители, которые не подтверждены вирусу, попадают в "стерильную (чистую) зону" порта. Было отмечено, что такой же подход применяется на таможенном контрольно-пропускном пункте "Красный Мост", откуда грузовики направляются в Бакинский порт. На границе, вместе с персоналом порта, сотрудниками Государственного таможенного комитета, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и врачами больницы Реферанс было организовано тестирование водителей. Далее все здоровые водители при сопровождении дорожной полиции прибывали в Бакинский порт. Было отмечено, что Бакинский порт поделился вышеуказанным опытом борьбы с COVID-19 с портами Казахстана и Туркменистана.

Стороны обсудили важность тесного сотрудничества между портовой и санитарно-эпидемиологической, таможенной и пограничной службами, а также интенсивность электронного обмена информацией между портами-участниками в рамках проекта ОБСЕ "Содействие развитию зеленых портов и связанности в регионе Каспийского моря".

В онлайн-дискуссии приняли участие заместитель директора Международного морского порта Туркменбаши Мардан Мереткилычев, генеральный консул в Актау Махамметнур Овезов и начальник отдела экономического сотрудничества МИД Азербайджанской Республики Сабир Рзаев.