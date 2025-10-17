Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Обсуждается участие тебризских предпринимателей в восстановлении Карабаха

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 12:41
    Обсуждается участие тебризских предпринимателей в восстановлении Карабаха

    Тебризские предприниматели могут принять участие в восстановительных работах в Карабахе.

    Как сообщает Report, об этом журналистам на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3) заявил мэр города Тебриза Ягуб Хушьяр (Yaghoub Houshyar).

    Он отметил, что тебризские предприниматели активно интересуются проектами по благоустройству, образованию и инфраструктуре Карабаха.

    По его словам, уже налажена координация, в будущем сотрудничество будет расширено.

    NUFA3 Карабах Тебриз Ягуб Хушьяр
    Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilər
    Tabriz businessmen may join reconstruction efforts in Azerbaijan's Karabakh

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей