Обсуждается участие тебризских предпринимателей в восстановлении Карабаха
Инфраструктура
- 17 октября, 2025
- 12:41
Тебризские предприниматели могут принять участие в восстановительных работах в Карабахе.
Как сообщает Report, об этом журналистам на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3) заявил мэр города Тебриза Ягуб Хушьяр (Yaghoub Houshyar).
Он отметил, что тебризские предприниматели активно интересуются проектами по благоустройству, образованию и инфраструктуре Карабаха.
По его словам, уже налажена координация, в будущем сотрудничество будет расширено.
