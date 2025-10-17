Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilər

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:55
    Təbrizli iş adamlarının Qarabağda quruculuq işlərinə iştirakı müzakirə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) İranın Təbriz şəhərinin meri Yaqub Huşyar (Yaghoub Houshyar) jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, təbrizli iş adamlarının Qarabağda həyata keçirilən bərpa və abadlıq işlərinə marağı yüksəkdir: "Bu sahədə artıq əlaqələndirmə var və gələcəkdə iştirakın daha da genişlənməsi mümkündür. Qarabağın abadlaşdırılması, təhsil və infrastruktur layihələrinə təbrizli iş adamlarının qoşulması təbiidir və dövlət səviyyəsində dəstəklənir".

    Mer əlavə edib ki, bu əməkdaşlıq həm şəhərlərin, həm də xalqların yaxınlaşmasına xidmət edəcək.

