Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilər
İnfrastruktur
- 17 oktyabr, 2025
- 11:55
Təbrizli iş adamlarının Qarabağda quruculuq işlərinə iştirakı müzakirə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bunu III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) İranın Təbriz şəhərinin meri Yaqub Huşyar (Yaghoub Houshyar) jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, təbrizli iş adamlarının Qarabağda həyata keçirilən bərpa və abadlıq işlərinə marağı yüksəkdir: "Bu sahədə artıq əlaqələndirmə var və gələcəkdə iştirakın daha da genişlənməsi mümkündür. Qarabağın abadlaşdırılması, təhsil və infrastruktur layihələrinə təbrizli iş adamlarının qoşulması təbiidir və dövlət səviyyəsində dəstəklənir".
Mer əlavə edib ki, bu əməkdaşlıq həm şəhərlərin, həm də xalqların yaxınlaşmasına xidmət edəcək.
Son xəbərlər
12:13
Regional və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük çərçivəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi I oxunuşda təsdiqlənibMilli Məclis
12:11
Buxarestdə yaşayış binasında güclü partlayış olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:10
İlham Mirzəliyev: "Əsas hədəfimiz dövlət büdcəsindən asılılığı minimum səviyyəyə endirməkdir" - MÜSAHİBƏEnergetika
12:06
Milli Məclis hakimlər haqqında dəyişiklikləri I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
12:05
İranda daş kömür emalı müəssisəsində tavan uçub, ölən və yaralananlar varRegion
12:03
Vaqif Cavadov: "Tvente"də gördüklərim və öyrəndiklərim məşqçilik karyeramda çox faydalı olacaq" - MÜSAHİBƏFutbol
12:02
Foto
Gürcüstan və Türkiyə sahil mühafizələri birgə təlimlər keçiribRegion
12:02
Bu ilin doqquz ayında dəyəri 170 milyon manatdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıbHadisə
11:59