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Обновлен список крупных госкомпаний, подлежащих мониторингу в Азербайджане

Обновлен список крупных госкомпаний, подлежащих мониторингу в Азербайджане Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2016 года ”О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний".
Инфраструктура
21 февраля 2024 г. 18:29
Обновлен список крупных госкомпаний, подлежащих мониторингу в Азербайджане

Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2016 года ”О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, в список крупных государственных компаний, сметы доходов и расходов которых должны быть подготовлены, утверждены, а по итогам исполнения должен быть проведен мониторинг, добавлены государственная контрактная корпорация ОАО “Азерконтракт” и ООО “Азинтелеком”.

Кроме того, упраздненные ОАО “Азерсу” и ОАО “Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство” были заменены публичными юридическими лицами “Региональная служба водной мелиорации” и “Объединенная служба водоснабжения крупных городов”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda monitorinq aparılmalı olan iri dövlət şirkətlərinin siyahısı yenilənib

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