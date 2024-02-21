Обновлен список крупных госкомпаний, подлежащих мониторингу в Азербайджане

Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2016 года ”О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний".

Кабинет министров внес изменения в постановление от 30 декабря 2016 года ”О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, в список крупных государственных компаний, сметы доходов и расходов которых должны быть подготовлены, утверждены, а по итогам исполнения должен быть проведен мониторинг, добавлены государственная контрактная корпорация ОАО “Азерконтракт” и ООО “Азинтелеком”.

Кроме того, упраздненные ОАО “Азерсу” и ОАО “Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство” были заменены публичными юридическими лицами “Региональная служба водной мелиорации” и “Объединенная служба водоснабжения крупных городов”.