Обнародованы объем и стоимость грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане
Инфраструктура
- 09 марта, 2026
- 17:35
В Азербайджане в январе 2026 года железнодорожным транспортом перевезено 520 тыс. 244,74 тонны грузов на сумму $229 млн 406,1 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.
Это соответственно на 16,6% и 9,4% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.
В течение первого месяца 2026 года железнодорожным транспортом осуществлен экспорт 152 тыс. 345 тонн грузов на сумму $52 млн 853 тыс. и импорт 367 тыс. 899,9 тонны грузов на сумму $176 млн 553,1 тыс.
В отчетный период стоимость экспортируемых грузов снизилась на 14,2%, а объем - на 23,3%. В январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортируемых грузов снизилась на 8%, а их объем - на 13,5%.
