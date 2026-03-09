Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Обнародованы объем и стоимость грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане

    Инфраструктура
    • 09 марта, 2026
    • 17:35
    Обнародованы объем и стоимость грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане

    В Азербайджане в январе 2026 года железнодорожным транспортом перевезено 520 тыс. 244,74 тонны грузов на сумму $229 млн 406,1 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

    Это соответственно на 16,6% и 9,4% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.

    В течение первого месяца 2026 года железнодорожным транспортом осуществлен экспорт 152 тыс. 345 тонн грузов на сумму $52 млн 853 тыс. и импорт 367 тыс. 899,9 тонны грузов на сумму $176 млн 553,1 тыс.

    В отчетный период стоимость экспортируемых грузов снизилась на 14,2%, а объем - на 23,3%. В январе 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортируемых грузов снизилась на 8%, а их объем - на 13,5%.

    грузоперевозки ж/д перевозки Госкомтаможня
    Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə yükdaşımalarının həcmi və dəyəri açıqlanıb
    Azerbaijan's rail cargo transport drops in volume and value in January
    Ты - Король

    Последние новости

    18:23

    В ОАЭ сообщили о гибели двух военных при крушении вертолета

    Другие страны
    18:19

    Пезешкиан опубликовал пост о новом верховном лидере Ирана

    В регионе
    18:10

    Мерц: Мы обеспокоены ростом цен на энергоносители из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Энергетика
    18:03

    Дуран: Воздушное пространство и границы Турции надежно защищены

    В регионе
    17:54

    ВВС США и Израиля вывели из строя 10 из 18 основных авиабаз Ирана

    В регионе
    17:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили пути деэскалации в регионе

    В регионе
    17:44

    Ильхам Алиев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

    Внешняя политика
    17:38

    Минобороны: Катар сбил 17 ракет и 6 беспилотников Ирана

    Другие страны
    17:35

    Обнародованы объем и стоимость грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане

    Инфраструктура
    Лента новостей