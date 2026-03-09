Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə yükdaşımalarının həcmi və dəyəri açıqlanıb
İnfrastruktur
- 09 mart, 2026
- 17:06
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə 229 milyon 406,1 min ABŞ dolları dəyərində 520 min 244,74 ton yük daşınıb.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadla xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 9,4 % və 16,6 % azdır.
2026-cı ilin ilk ayında dəmiryolu nəqliyyatı ilə 52 milyon 853 min ABŞ dolları dəyərində 152 min 345 ton yük ixrac olunub, 176 milyon 553,1 min ABŞ dolları dəyərində 367 min 899,9 ton yük idxal edilib.
Hesabat dövründə ixrac olunan yükün dəyəri 14,2 %, həcmi isə 23,3 % azalıb. 2026-cı ilin yanvarında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə idxal olunan yükün dəyəri 8 %, həcmi isə 13,5 % azalıb.
Son xəbərlər
17:09
BMT-nin Livan üzrə xüsusi koordinatoru İsrailə səfər edibDigər ölkələr
17:06
Nikol Paşinyan Aİ-nin Yaxın Şərq ölkələri ilə videokonfransında iştirak edəcəkDigər ölkələr
17:06
Azərbaycanda dəmiryolu nəqliyyatı ilə yükdaşımalarının həcmi və dəyəri açıqlanıbİnfrastruktur
16:57
Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə Yaxın Şərqdəki müharibə fonunda riskləri müzakirə ediblərXarici siyasət
16:51
İlham Əliyev Müctəba Xameneyini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
16:48
Aleksandr Sırski: Ukrayna cəbhədə təşəbbüsü ələ keçirməyə çalışırDigər ölkələr
16:45
Azərbaycan və Rumıniya XİN başçıları bölgədə mövcud təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblərXarici siyasət
16:26
Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddirHərbi
16:24