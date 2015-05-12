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    ​Обнародована стоимость приобретенных Бакинским метрополитеном новых поездов

    В общей сложности французские поезда стоят 18-19 млн. евро

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Стала известна стоимость контракта, заключенного между ЗАО "Бакинский метрополитен" и французской компанией Alstom по поводу приобретения пассажирских поездов.

    В целом, стоимость трех поездов, каждый из которых будет состоять из 5-ти вагонов, составляет 18-19 млн. евро.

    Об этом Report заявил старший вице-президент Alstom по России и странам СНГ Мартин Вожур.

    Отметим, что с точки зрения технических инноваций данные поезда принадлежат к четвертому поколению.

    Управление поездов данного поколения осуществляется на основе микропроцессорной централизации (МПЦ).

    В отличие от поездов прежнего поколения, тяговые двигатели новых поездов работают на переменном токе. Сила тяговых двигателей прежних вагонов составляла 114 кВт, в то время как сейчас она составляет 170 кВт.

    Что же касается веса прежних вагонов, раньше главный вагон весил 38, а промежуточные - 36 тонн. Сейчас главный вагон в поездах нового поколения весит 34, а промежуточные вагоны - 29 тонн. Во всех вагонах установлена более усовершенствованная вентиляционная система.

    Для обеспечения безопасности в салонах вагонов установлены камеры видеонаблюдения и системы "перемещающиеся линии". 

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