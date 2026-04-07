Объем перевалки сыпучих грузов в Бакинском порту вырос на 46%

ООО "Бакинский международный морской порт" в первом квартале 2026 года перевалил 423,124 тыс. тонн сыпучих грузов (карбамид, сера), что примерно на 46% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в марте текущего года в порту было перевалено 162 тыс. тонн сыпучих грузов, что на 94% больше показателя, зафиксированного в марте прошлого года. Это также является рекордным месячным результатом по объему перевалки насыпных грузов.

Кроме того, в марте к терминалу генеральных грузов Бакинского порта было осуществлено 78 судозаходов, что является рекордным показателем.

Отметим, что ООО "Бакинский международный морской порт" расположен в 70 км от Баку и располагает 13 причалами, включая терминалы ро-ро, паромный терминал и терминал для генеральных грузов. В его структуру также входят крупные нефтяные терминалы в Дюбенди и Сангачале.

В 2018 году завершен первый этап строительства порта, и в настоящее время его пропускная способность 15 млн тонн грузов и 100 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). Также разрабатывается проект строительства 2-й фазы порта, с завершением которой годовая перевалка грузов может быть увеличена до 25 млн тонн, включая 500 000 TEU контейнеров.

Кроме того, в настоящее время на территории порта продолжается строительство терминала удобрений с годовой перевалочной мощностью 2,5 млн тонн, для обеспечения регулярной транспортировки в западные страны большого количества потенциала удобрений, имеющегося в странах Центральной Азии, транзитом через Азербайджан. Также разработан проект строительства в дальнейшем в районе Порта пшеничного терминала и TIR-парка.