Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Инфраструктура
    07 апреля, 2026
    • 13:07
    Объем перевалки сыпучих грузов в Бакинском порту вырос на 46%

    ООО "Бакинский международный морской порт" в первом квартале 2026 года перевалил 423,124 тыс. тонн сыпучих грузов (карбамид, сера), что примерно на 46% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, в марте текущего года в порту было перевалено 162 тыс. тонн сыпучих грузов, что на 94% больше показателя, зафиксированного в марте прошлого года. Это также является рекордным месячным результатом по объему перевалки насыпных грузов.

    Кроме того, в марте к терминалу генеральных грузов Бакинского порта было осуществлено 78 судозаходов, что является рекордным показателем.

    Отметим, что ООО "Бакинский международный морской порт" расположен в 70 км от Баку и располагает 13 причалами, включая терминалы ро-ро, паромный терминал и терминал для генеральных грузов. В его структуру также входят крупные нефтяные терминалы в Дюбенди и Сангачале.

    В 2018 году завершен первый этап строительства порта, и в настоящее время его пропускная способность 15 млн тонн грузов и 100 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). Также разрабатывается проект строительства 2-й фазы порта, с завершением которой годовая перевалка грузов может быть увеличена до 25 млн тонн, включая 500 000 TEU контейнеров.

    Кроме того, в настоящее время на территории порта продолжается строительство терминала удобрений с годовой перевалочной мощностью 2,5 млн тонн, для обеспечения регулярной транспортировки в западные страны большого количества потенциала удобрений, имеющегося в странах Центральной Азии, транзитом через Азербайджан. Также разработан проект строительства в дальнейшем в районе Порта пшеничного терминала и TIR-парка.

    Бакинский международный морской порт Перевалка грузов Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıb

    Последние новости

    13:20

    Другие страны
    13:19

    Культура
    13:19

    В регионе
    13:07

    Инфраструктура
    13:02

    Другие страны
    12:54

    Другие страны
    12:51

    Финансы
    12:49

    Финансы
    12:48

    Другие страны
    Лента новостей