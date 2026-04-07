Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıb
İnfrastruktur
- 07 aprel, 2026
- 12:50
Bu ilin I rübündə "Azərbaycan Dəmir Yolları"na (ADY) məxsus "Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı" MMC 423 min 124 ton səpkili yük (karbamid, kükürd) aşırıb.
"Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə təqribən 46 % çoxdur.
Eyni zamanda, bu ilin martında limanda 162 min ton səpkili yük aşırılıb. Bu, ötən ilin martında qeydə alınan göstəricidən 94 % çoxdur, həmçinin aşırılmış səpkili yüklər üzrə aylıq rekord nəticədir.
Bundan başqa, martda Bakı Limanının Ümumi yüklər terminalında 78 gəmi yanaşmaşı olub ki, bu da öz növbəsində rekord göstəricidir.
Son xəbərlər
