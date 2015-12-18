​Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 42%

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе-ноябре 2015 года составил 6 228,0 млн. манатов. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 41,53% больше соответствующего периода прошлого года.

Инвесторам Великобритании, Турции, Норвегии, России, Ирана, США, Малайзии и Японии принадлежит 5 524,2 млн. манатов или 88,7% общего объема инвестиций в основной капитал от иностранных компаний и организаций.

Среди выполненных строительными предприятиями работ 61,2% приходится на строительство, реконструкцию и расширение, 14,5% - капитальный ремонт, 7% - текущий ремонт, 17,3% - другие строительные работы. Доля негосударственных строительных предприятий в общем объеме строительных работ составляет 87,9%.

Отметим, что за январь-ноябрь этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 14 438,8 млн. манатов. Из них 8 835,3 млн. манатов (61,2%) потрачено на строительство производственных объектов, 4 689,5 млн. манатов (32,5%) - объектов сферы услуг, 914 млн. манатов (6,3%) - жилых домов общей площадью 1 634,1 тыс. кв. м.