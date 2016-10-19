Новый офис SOCAR победил в номинации “Лучшее офисное здание года”

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Авторитетный журнал ENR (Engineering News Record) вручил награды победителям конкурса “Лучшие глобальные проекты” на традиционном Международном строительном саммите в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), в номинации “Лучшее офисное здание года” победило новое административное здание компании - SOCAR Tower. Приз “Лучший проект года” в этой номинации вручен вице-президенту SOCAR по социальным вопросам Бадалу Бадалову, ответственным инженерам проекта Джавиду Наджафову и Туралу Рамазанову, а также представителям компаний-проектировщиков Heerim Architects and Planners и Thornton Tomasetti и подрядчика Tekfen İnşaat ve Techizat.

Отметим, что основной целью организованного ENR конкурса является определение и награждение самых выдающихся проектов в дизайнерской и строительной отраслях. Жюри, состоящее из всемирно известных экспертов, выбрало 23 проекта из 15 стран, которые рассматривались с точки зрения безопасности, инновационного подхода, дизайна и строительных преимуществ. На конкурсе были представлены аэропорты, мосты и тоннели, административные здания, объекты культуры, образования, туризма, здравоохранения, военного и промышленного значения, спортивные, водные и другие сооружения. Жюри оценивало проекты также с учетом общественного и строительного значения.

Напомним, что на прошлогоднем саммите победителем конкурса в номинации “Самый лучший спортивный проект” объявлен Бакинский олимпийский стадион. В этом году информация о победителях конкурса была опубликована в сентябрьском выпуске журнала ENR. Новое административное здания SOCAR - SOCAR Tower построено на основе концепции "Ветер-огонь", предложенной южнокорейской компанией Heerim Architects & Planners Co. Ltd. Строительство было начато в 2010 году. SOCAR Tower отвечает всем международным стандартам, управление безопасностью и техническими системами здания осуществляется из единого центра.