Авиакомпания Нордстар временно прекращает выполнение рейсов Норильск-Самара-Баку

Авиакомпания «Нордстар» сократила летнюю программу полетов из-за задержки поставок новых лайнеров.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в частности, перевозчик временно прекращает выполнение рейсов Норильск—Самара—Баку и Норильск—Уфа—Анапа. Пассажирам этих рейсов предлагается переоформление на другие ближайшие даты или стыковочные перелеты через Москву.

Кроме того, с четверга на вторник перенесены рейсы Норильск—Нижний Новгород—Белгород. Также снижено до одного количество рейсов по направлениям Норильск—Екатеринбург—Ростов-на-Дону. Полеты будут выполняться по четвергам.

«Независимо от конечного пункта направления каждому пассажиру подбирается удобный вариант, в том числе на рейсах сторонних авиаперевозчиков. <…> При этом при любых изменениях маршрута перевозки производятся за счет авиакомпании, и пассажирам не требуется производить доплату»,— добавили в «Нордстаре».

По данным «Интерфакса», на начало года в авиапарке компании было 10 среднемагистральных самолетов Boeing (девять Boeing-737-800 и один Boeing-737-300). В апреле перевозчик сообщил, что в его парке воздушных судов семь самолетов Boeing-737-800. С чем было связано сокращение авиапарка, пока не известно.