    Нематов: Азербайджан выдвигает важные инициативы по расширению мультимодальных коридоров

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 12:17
    Нематов: Азербайджан выдвигает важные инициативы по расширению мультимодальных коридоров

    Азербайджан активно участвует в разработке стратегических документов по развитию транспортного сектора Содружества независимых государств (СНГ) до 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Баку.

    Он отметил, что в последние годы Азербайджан выделяется значимыми инициативами по реализации региональных транспортных проектов, расширению мультимодальных коридоров и модернизации логистической инфраструктуры.

    Нематов добавил, что делегация Азербайджана играет особо важную роль в разработке "Приоритетных направлений сотрудничества до 2030 года" и "Стратегии развития железнодорожного транспорта в пространстве 1520" по развитию транспортных связей в пространстве СНГ.

    "Основными направлениями стратегии являются цифровизация, информационная безопасность, интеграция коридоров и оптимизация международных торговых потоков. В этом контексте особенно подчеркивается лидирующая позиция Азербайджана в транспортных коридорах Север-Юг и ТМТМ. Азербайджан высоко оценивается за свой вклад в формирование мультимодальной транспортной системы в СНГ и считается одним из ключевых партнеров в реализации транспортных стратегий, запланированных до 2030 года", – заявил Нематов.

    İlhom Nematov: "Azərbaycan multimodal dəhlizlərin genişləndirilməsində mühüm təşəbbüslərlə seçilir"

