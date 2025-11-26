İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlhom Nematov: "Azərbaycan multimodal dəhlizlərin genişləndirilməsində mühüm təşəbbüslərlə seçilir"

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:40
    İlhom Nematov: Azərbaycan multimodal dəhlizlərin genişləndirilməsində mühüm təşəbbüslərlə seçilir

    Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) nəqliyyat sektorunun inkişafı üzrə 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulan strateji sənədlərdə Azərbaycan xüsusi fəallığı ilə fərqlənir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu MDB Baş katibinin müavini İlhom Nematov Bakıda keçirilən MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan son illər regional nəqliyyat layihələrinin icrası, multimodal dəhlizlərin genişləndirilməsi və logistika infrastrukturunun modernləşdirilməsi istiqamətində mühüm təşəbbüslərlə seçilir.

    İ. Nematov qeyd edib ki, MDB məkanında nəqliyyat əlaqələrinin inkişafına dair "2030-cu ilə qədər əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri" və "1520 məkanında dəmir yolu nəqliyyatının inkişaf strategiyası"nın hazırlanmasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

    "Rəqəmsallaşma, informasiya təhlükəsizliyi, dəhlizlərin inteqrasiyası və beynəlxalq ticarət axınlarının optimallaşdırılması strategiyanın əsas istiqamətlərini təşkil edir. Bu kontekstdə Trans-Xəzər və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizlərində Azərbaycanın aparıcı mövqeyi xüsusilə vurğulanır. Azərbaycan MDB-də multimodal nəqliyyat sisteminin formalaşmasına verdiyi töhfəsinə görə yüksək qiymətləndirilir və ölkə 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulmuş nəqliyyat strategiyalarının həyata keçirilməsində əsas tərəfdaşlardan biri hesab olunur", - deyə İ. Nematov bildirib.

