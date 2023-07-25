Названы объемы потерь воды в Азербайджане

В январе-июне этого года в Азербайджане из водных источников взяты 4,9 млрд кубометров воды, из которых 3,6 млрд кубометров потрачены на посевные площади.

В январе-июне этого года в Азербайджане из водных источников взяты 4,9 млрд кубометров воды, из которых 3,6 млрд кубометров потрачены на посевные площади.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана“.

Таким образом, 1,3 млрд кубометров или 26,5% этого объема пришлось на потери.

"В рамках мер, принятых против потери воды, в отчетном периоде в ирригационных системах и коллекторно-дренажных сетях были проведены работы по очистке от ила объемом 17,58 млн кубометров. В то же время в руслах рек проведены земляные работы объемом 4,173 млн кубометров по очистке и регулированию русла и объемом 2,924 тысячи кубометров по возведению и укреплению плотин.

В результате мелиоративных мероприятий, проведенных в течение 6 месяцев, в севооборот было добавлено 1,3 тыс. га новых орошаемых земель, улучшено мелиоративное состояние 800 га земель", - говорится в сообщении ОАО.