О нас

Названы объемы потерь воды в Азербайджане

Названы объемы потерь воды в Азербайджане В январе-июне этого года в Азербайджане из водных источников взяты 4,9 млрд кубометров воды, из которых 3,6 млрд кубометров потрачены на посевные площади.
Инфраструктура
25 июля 2023 г. 12:27
Названы объемы потерь воды в Азербайджане

В январе-июне этого года в Азербайджане из водных источников взяты 4,9 млрд кубометров воды, из которых 3,6 млрд кубометров потрачены на посевные площади.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана“.

Таким образом, 1,3 млрд кубометров или 26,5% этого объема пришлось на потери.

"В рамках мер, принятых против потери воды, в отчетном периоде в ирригационных системах и коллекторно-дренажных сетях были проведены работы по очистке от ила объемом 17,58 млн кубометров. В то же время в руслах рек проведены земляные работы объемом 4,173 млн кубометров по очистке и регулированию русла и объемом 2,924 тысячи кубометров по возведению и укреплению плотин.

В результате мелиоративных мероприятий, проведенных в течение 6 месяцев, в севооборот было добавлено 1,3 тыс. га новых орошаемых земель, улучшено мелиоративное состояние 800 га земель", - говорится в сообщении ОАО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reveals volume of water loss
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda su itkisinin həcmi açıqlanıb

Самое важное

МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
МИД: Пашинян вновь озвучил ничем не обоснованные мысли о ситуации в регионе
25 июля 2023 г. 09:55
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции
25 июля 2023 г. 09:14
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
На расширение сети радиовещания на территории Азербайджана выделено 13,7 млн манатов
24 июля 2023 г. 20:52
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
М.М.Шихалиев, С.Ю.Алекберов и Я.С.Мамедов лишены званий и государственных наград
24 июля 2023 г. 20:46
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию
24 июля 2023 г. 19:14
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 43 мины
24 июля 2023 г. 17:59
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
Президент: В период Отечественной войны западные журналисты пытались представить Азербайджан агрессором
24 июля 2023 г. 15:47
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group
24 июля 2023 г. 15:05
Президент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на Шушинском глобальном медиа-форуме
22 июля 2023 г. 02:14
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
Ильхам Алиев: Вопрос реинтеграции армян Карабаха зависит от того, когда они смогут избавиться от хунты
21 июля 2023 г. 21:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi