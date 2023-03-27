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Названо число пассажиров, перевезенных по железной дороге в праздничные дни

Названо число пассажиров, перевезенных по железной дороге в праздничные дни ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обнародовало количество пассажиров, перевезенных в нерабочие дни (18-26 марта) в связи с праздником Новруз
Инфраструктура
27 марта 2023 г. 17:19
Названо число пассажиров, перевезенных по железной дороге в праздничные дни

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) обнародовало количество пассажиров, перевезенных в нерабочие дни (18-26 марта) в связи с праздником Новруз.

Как сообщает Report со ссылкой на организацию, в указанный период скорыми поездами по маршруту Баку-Габала-Баку в общей сложности перевезено 1 148 пассажиров.

С 18 по 26 марта по маршруту Баку-Агстафа-Баку перевезено 10 900 пассажиров.

По Абшеронской кольцевой железной дороге в праздничные дни перевезено 64 811 пассажиров. Согласно статистике за первый квартал 2023 года, с 1 января по 26 марта пассажироперевозки по данному маршруту составили 1 330 297 человек. Этот показатель на 43% больше, чем в первом квартале прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bayram günlərində dəmir yolu ilə daşınmış sərnişinlərin sayı açıqlanıb

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