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Названа площадь разминированных освобожденных территорий Азербайджана

Названа площадь разминированных освобожденных территорий Азербайджана От мин очищено 38 726 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 14:02
Названа площадь разминированных освобожденных территорий Азербайджана

От мин очищено 38 726 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов заявил в ходе своего выступления на научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий", состоявшейся в Шемахе.

По словам Э.Гусейнова, это 16,4% от площади, которую необходимо очистить:

"Загрязненная минами территория настолько велика, что за два с половиной года была очищена только ее часть. За это время было обнаружено 57 876 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В разных регионах этот показатель свой. Конечно, лидирует по количеству обнаруженных боеприпасов город Агдам.

Разминировано 27,5% территории Агдама, до 25% Физули, 16,7% Тертера, 5,1% Ходжавенда и 15,8% Ходжалы. Такой высокий показатель в Ходжалы связан с тем, что только 6 сел региона находятся под нашим контролем".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində minatəmizləmə ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

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