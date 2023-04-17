Названа площадь разминированных освобожденных территорий Азербайджана

От мин очищено 38 726 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

От мин очищено 38 726 гектаров освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов заявил в ходе своего выступления на научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий", состоявшейся в Шемахе.

По словам Э.Гусейнова, это 16,4% от площади, которую необходимо очистить:

"Загрязненная минами территория настолько велика, что за два с половиной года была очищена только ее часть. За это время было обнаружено 57 876 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В разных регионах этот показатель свой. Конечно, лидирует по количеству обнаруженных боеприпасов город Агдам.

Разминировано 27,5% территории Агдама, до 25% Физули, 16,7% Тертера, 5,1% Ходжавенда и 15,8% Ходжалы. Такой высокий показатель в Ходжалы связан с тем, что только 6 сел региона находятся под нашим контролем".