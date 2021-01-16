Назначен новый директор BakuBus

Азер Гасымов, возглавляющий ООО "BakuBus", принадлежащее Бакинскому транспортному агентству (BNA), освобожден от занимаемой должности.
По информации Report, руководство компанией поручено Туралу Махмудову. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале января.
До назначения на эту должность новый директор был руководителем отдела снабжения BNA.
Напомним, что BakuBus был создан постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2014 года при Исполнительной власти города Баку, а указом президента страны от 6 июля 2018 года передан в подчинение BNA. Уставный капитал компании составляет 30 миллионов манатов. Компания оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусами в столице в соответствии с международными стандартами.