Назначен новый директор BakuBus

До назначения на эту должность новый директор был руководителем отдела снабжения BNA

Азер Гасымов, возглавляющий ООО "BakuBus", принадлежащее Бакинскому транспортному агентству (BNA), освобожден от занимаемой должности.

По информации Report, руководство компанией поручено Туралу Махмудову. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале января.

До назначения на эту должность новый директор был руководителем отдела снабжения BNA.

Напомним, что BakuBus был создан постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2014 года при Исполнительной власти города Баку, а указом президента страны от 6 июля 2018 года передан в подчинение BNA. Уставный капитал компании составляет 30 миллионов манатов. Компания оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусами в столице в соответствии с международными стандартами.