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Назначен новый директор BakuBus

Назначен новый директор BakuBus До назначения на эту должность новый директор был руководителем отдела снабжения BNA
Инфраструктура
16 января 2021 г. 12:54
Назначен новый директор BakuBus

Азер Гасымов, возглавляющий ООО "BakuBus", принадлежащее Бакинскому транспортному агентству (BNA), освобожден от занимаемой должности.

По информации Report, руководство компанией поручено Туралу Махмудову. Он приступил к исполнению своих обязанностей в начале января.

До назначения на эту должность новый директор был руководителем отдела снабжения BNA.

Напомним, что BakuBus был создан постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2014 года при Исполнительной власти города Баку, а указом президента страны от 6 июля 2018 года передан в подчинение BNA. Уставный капитал компании составляет 30 миллионов манатов. Компания оказывает услуги по перевозке пассажиров автобусами в столице в соответствии с международными стандартами.

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Версия на азербайджанском языке "BakuBus"ın rəhbəri işdən azad edilib, yeni təyinat olub

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