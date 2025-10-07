Наргис Вик: Германия и Азербайджан обсуждают совместные проекты в водном и аграрном секторах

Германия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере водного хозяйства, сельского хозяйства и цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты Наргис Вик на пресс-конференции в рамках "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

По ее словам, водное хозяйство является одной из наиболее чувствительных сфер, где Азербайджан сталкивается с серьезными вызовами, и сотрудничество с Германией может сыграть важную роль в обмене опытом и внедрении современных решений.

"Кроме того, мы активно обсуждаем совместные проекты в аграрном секторе, включая пищевую и напиточную промышленность, с Агентством по безопасности пищевых продуктов. И, наконец, наш последний фокус - это цифровизация. Ведь все перечисленные сферы - умные технологии, умное производство - напрямую связаны именно с цифровыми решениями. В условиях, когда Азербайджан стремится диверсифицировать свою промышленность, инновации и цифровизация становятся ключевыми направлениями развития. Но для их реализации необходимы эффективные финансовые инструменты", - подчеркнула Н. Вик.