    Narqis Vik: "Almaniya ilə Azərbaycan su və aqrar sektorlarda birgə layihələri müzakirə edir"

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2025
    • 14:09
    Narqis Vik: Almaniya ilə Azərbaycan su və aqrar sektorlarda birgə layihələri müzakirə edir

    Almaniya Azərbaycanla kənd, su təsərrüfatı və rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Almaniya-Azərbaycan Ticarət Palatasının icraçı direktoru Narqis Vik "Almaniya-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı 2025" çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, su təsərrüfatı Azərbaycanın ciddi çağırışlarla üzləşdiyi ən həssas sahələrdən biridir:

    "Almaniya ilə əməkdaşlıq təcrübə mübadiləsi və müasir həllərin tətbiqində mühüm rol oynaya bilər. Bundan əlavə, biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə aqrar sektorda, o cümlədən qida və içki sənayesində birgə layihələri fəal şəkildə müzakirə edirik. Nəhayət, son diqqət mərkəzində olan məsələ rəqəmsallaşdırmadır. Çünki sadalanan bütün sahələr - ağıllı texnologiyalar, ağıllı istehsal - birbaşa məhz rəqəmsal həllərlə bağlıdır. Azərbaycanın öz sənayesini şaxələndirməyə çalışdığı şəraitdə innovasiyalar və rəqəmsallaşdırma əsas inkişaf istiqamətlərinə çevrilir. Lakin onların həyata keçirilməsi üçün səmərəli maliyyə alətləri lazımdır".

    Наргис Вик: Германия и Азербайджан обсуждают совместные проекты в водном и аграрном секторах
    Nargis Wieck: Germany, Azerbaijan discussing joint projects in water, agricultural sectors

