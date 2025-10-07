Narqis Vik: "Almaniya ilə Azərbaycan su və aqrar sektorlarda birgə layihələri müzakirə edir"
- 07 oktyabr, 2025
- 14:09
Almaniya Azərbaycanla kənd, su təsərrüfatı və rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Almaniya-Azərbaycan Ticarət Palatasının icraçı direktoru Narqis Vik "Almaniya-Azərbaycan İxracın Maliyyələşdirilməsi Konfransı 2025" çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, su təsərrüfatı Azərbaycanın ciddi çağırışlarla üzləşdiyi ən həssas sahələrdən biridir:
"Almaniya ilə əməkdaşlıq təcrübə mübadiləsi və müasir həllərin tətbiqində mühüm rol oynaya bilər. Bundan əlavə, biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə aqrar sektorda, o cümlədən qida və içki sənayesində birgə layihələri fəal şəkildə müzakirə edirik. Nəhayət, son diqqət mərkəzində olan məsələ rəqəmsallaşdırmadır. Çünki sadalanan bütün sahələr - ağıllı texnologiyalar, ağıllı istehsal - birbaşa məhz rəqəmsal həllərlə bağlıdır. Azərbaycanın öz sənayesini şaxələndirməyə çalışdığı şəraitdə innovasiyalar və rəqəmsallaşdırma əsas inkişaf istiqamətlərinə çevrilir. Lakin onların həyata keçirilməsi üçün səmərəli maliyyə alətləri lazımdır".