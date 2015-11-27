​Напротив министерства транспорта отмечается относительно плотное движение транспорта

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку в нескольких направлениях зафиксировано относительно плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на ул. Гасана Алиева (в направлении Тбилисского проспекта), ул. Гасаноглу (напротив больницы №5), проспекте Хатаи (напротив министерства образования), ул. Юсифа Сафарова, пр. Нефтчиляр (в направлении круга "Азнефть"), в том числе Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта), пр. Зии Бунъядова (круг "20 января") и пр. Азадлыг (на пересечении с ул. Джафара Хандана) наблюдается плотный транспортный поток.