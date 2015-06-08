 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Нахчыванский автомобильный завод отправил в Баку 280 автомобилей для Европейских игр

    В любое время суток столкнувшийся с какой-либо проблемой водитель может обратиться на горячую линию

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Официальный партнер первых Европейских игр "Баку-2015" Нахчыванский автомобильный завод (НАЗ) отправил в Баку 280 автомобилей марки NAZ-Lifan.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор предприятия Муса Абдуллаев: "Собранные на предприятии 80 кроссоверов NAZ-Lifan X60 и 200 автомобилей NAZ-Lifan 720 переданы в пользование Операционного комитета первых Европейских игр "Баку-2015".

    По его словам, с целью обеспечения бесперебойной работы транспортных средств во время проведения спортивных соревнований для них организовано постоянное сервисное обслуживание.

    "В любое время суток столкнувшийся с какой-либо проблемой водитель может обратиться на "горячую линию". Профессиональная мобильная бригада, состоящая из китайских и местных мастеров, незамедлительно отправится по указанному адресу для решения проблемы на месте", - добавил М.Абдуллаев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi