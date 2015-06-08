​Нахчыванский автомобильный завод отправил в Баку 280 автомобилей для Европейских игр

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Официальный партнер первых Европейских игр "Баку-2015" Нахчыванский автомобильный завод (НАЗ) отправил в Баку 280 автомобилей марки NAZ-Lifan.

Как сообщает Report, об этом заявил директор предприятия Муса Абдуллаев: "Собранные на предприятии 80 кроссоверов NAZ-Lifan X60 и 200 автомобилей NAZ-Lifan 720 переданы в пользование Операционного комитета первых Европейских игр "Баку-2015".

По его словам, с целью обеспечения бесперебойной работы транспортных средств во время проведения спортивных соревнований для них организовано постоянное сервисное обслуживание.

"В любое время суток столкнувшийся с какой-либо проблемой водитель может обратиться на "горячую линию". Профессиональная мобильная бригада, состоящая из китайских и местных мастеров, незамедлительно отправится по указанному адресу для решения проблемы на месте", - добавил М.Абдуллаев.