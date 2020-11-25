Начато строительство железнодорожной линии Барда-Агдам

В частности, начаты работы по реконструкции участка Барда-Агдам линии Евлах-Ханкенди общей протяженностью 104 км

Общая протяженность основных железнодорожных линий на территориях, находившихся под армянской оккупацией, составляет 240,4 км.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении говорится, что протяженность линий на участке Горадиз-Ордубад составляет 144 км. В том числе, железнодорожная линия длиной 43 км проходит по территории Мегринского района Армении (Зангезур). На участке Евлах-Ханкенди протяженность составляет 51 км, Миндживан-Гафан - 39,1 км, Газах-Бархударлы - 6,3 км.

"На этих территориях остались 23 станции, в том числе 5 станций на территории Мегринского района. Кроме того, 85,5 км второстепенных дорог были разрушены во время оккупации. Сейчас готовятся предложения для восстановления вышеупомянутых участков железных дорог.

В частности, начаты работы по реконструкции участка Барда-Агдам линии Евлах-Ханкенди общей протяженностью 104 км. Участок Барда-Кочарли в настоящее время функционирует. После завершения необходимых работ на территории, особенно после очистки от мин, будут начаты капитальные инфраструктурные проекты", - отмечается в сообщении.