О нас
Report Georgia
Аудио новости

Начато строительство железнодорожной линии Барда-Агдам

Начато строительство железнодорожной линии Барда-Агдам В частности, начаты работы по реконструкции участка Барда-Агдам линии Евлах-Ханкенди общей протяженностью 104 км
Инфраструктура
25 ноября 2020 г. 17:41
Начато строительство железнодорожной линии Барда-Агдам

Общая протяженность основных железнодорожных линий на территориях, находившихся под армянской оккупацией, составляет 240,4 км.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В сообщении говорится, что протяженность линий на участке Горадиз-Ордубад составляет 144 км. В том числе, железнодорожная линия длиной 43 км проходит по территории Мегринского района Армении (Зангезур). На участке Евлах-Ханкенди протяженность составляет 51 км, Миндживан-Гафан - 39,1 км, Газах-Бархударлы - 6,3 км.

"На этих территориях остались 23 станции, в том числе 5 станций на территории Мегринского района. Кроме того, 85,5 км второстепенных дорог были разрушены во время оккупации. Сейчас готовятся предложения для восстановления вышеупомянутых участков железных дорог.

В частности, начаты работы по реконструкции участка Барда-Агдам линии Евлах-Ханкенди общей протяженностью 104 км. Участок Барда-Кочарли в настоящее время функционирует. После завершения необходимых работ на территории, особенно после очистки от мин, будут начаты капитальные инфраструктурные проекты", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttinin qurulmasına başlanılıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
Оперативный штаб провел республиканское совещание в связи с пандемией
21 ноября 2020 г. 15:59
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
22 ноября 2020 г. 20:04
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В выходные дни прекращается деятельность общественного транспорта
В выходные дни прекращается деятельность общественного транспорта
21 ноября 2020 г. 01:14
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
МВД: За курение на открытом воздухе ждет штраф в размере 100 манатов
23 ноября 2020 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi