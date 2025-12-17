Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo в рамках WUF13

Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo в рамках 13-ой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

Как сообщает Report, выставка, которую посетят десятки тысяч участников международного уровня, станет уникальной платформой для представления передовых подходов к устойчивому городскому развитию глобальной аудитории.

На выставке, которая будет организована на площади 35 тысяч квадратных метров, смогут принять участие страны, города, муниципалитеты, региональные учреждения, организации ООН, академические институты, международные финансовые организации и организации гражданского общества, фонды и частные компании.

Экспозиция будет представлена в различных форматах - от компактных стендов до масштабных национальных и городских павильонов - и объединит участников со всего мира вокруг приоритетных направлений, включая достойное жилищное обеспечение, климатическую устойчивость, цифровые инновации и инклюзивное городское развитие.

Цель выставки - продемонстрировать практические и инновационные решения ключевых проблем, стоящих перед современными городами.

Регистрация и получение дополнительной информации доступны на странице Urban Expo или по электронной почте [email protected].