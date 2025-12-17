Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo в рамках WUF13

    Инфраструктура
    • 17 декабря, 2025
    • 11:20
    Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo в рамках WUF13

    Начался прием заявок на участие в выставке Urban Expo в рамках 13-ой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

    Как сообщает Report, выставка, которую посетят десятки тысяч участников международного уровня, станет уникальной платформой для представления передовых подходов к устойчивому городскому развитию глобальной аудитории.

    На выставке, которая будет организована на площади 35 тысяч квадратных метров, смогут принять участие страны, города, муниципалитеты, региональные учреждения, организации ООН, академические институты, международные финансовые организации и организации гражданского общества, фонды и частные компании.

    Экспозиция будет представлена в различных форматах - от компактных стендов до масштабных национальных и городских павильонов - и объединит участников со всего мира вокруг приоритетных направлений, включая достойное жилищное обеспечение, климатическую устойчивость, цифровые инновации и инклюзивное городское развитие.

    Цель выставки - продемонстрировать практические и инновационные решения ключевых проблем, стоящих перед современными городами.

    Регистрация и получение дополнительной информации доступны на странице Urban Expo или по электронной почте [email protected].

    Urban Expo WUF13 прием заявок Азербайджан
    WUF13 çərçivəsində keçiriləcək "Urban Expo" sərgisi üçün müraciətlərin qəbuluna start verilib
    Applications now open for WUF13 Urban Expo

    Последние новости

    12:12

    Мусаев: В агросекторе Азербайджана действуют около 13 тыс. коммерческих организаций

    АПК
    11:57

    Российский боец уволен из UFC после третьего поражения подряд

    Спорт
    11:56

    Жапаров предложил ввести закон об обязательном участии в парламентских выборах

    Другие страны
    11:55

    Депутат: Фермер должен знать реальную стоимость своей продукции

    АПК
    11:48

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%

    Бизнес
    11:46

    Пакистанский фельдмаршал вновь посетит США для переговоров с Трампом

    Другие страны
    11:44

    Председатель АПБА: В Баку усилен контроль качества продукции на сезонных ярмарках

    Здоровье
    11:42

    Министр: Объем продаж агропродукции на фестивалях превысил 8 млн манатов

    АПК
    11:34

    Подозреваемому по делу о стрельбе на пляже Бонди предъявлено обвинение по 59 эпизодам

    Другие страны
    Лента новостей