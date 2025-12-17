WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    WUF13 çərçivəsində keçiriləcək "Urban Expo" sərgisi üçün müraciətlərin qəbuluna start verilib

    İnfrastruktur
    • 17 dekabr, 2025
    • 10:04
    WUF13 çərçivəsində keçiriləcək Urban Expo sərgisi üçün müraciətlərin qəbuluna start verilib

    Bakıda 17-22 may 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil olunacaq "Urban Expo" sərgisi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılıb.

    "Report"un məlumatına görə, beynəlxalq miqyasda on minlərlə ziyarətçinin iştirak edəcəyi sərgi dayanıqlı şəhər inkişafına dair qabaqcıl yanaşmaların qlobal auditoriyaya təqdim edilməsi baxımından unikal platforma rolunu oynayacaq.

    35 min kvadratmetr sahədə təşkil olunacaq sərgidə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

    Kiçik stendlərdən tutmuş genişmiqyaslı ölkə və şəhər pavilyonlarınadək müxtəlif formatlarda təqdim olunacaq sərgi layiqli mənzil təminatı, iqlimə davamlılıq, rəqəmsal innovasiyalar və inklüziv şəhər inkişafı kimi prioritet mövzular ətrafında qlobal iştirakçıları bir araya gətirəcək. Sərgi çərçivəsində müasir şəhərlərin üzləşdiyi əsas problemlərə dair praktik və innovativ həllərin nümayişi nəzərdə tutulur.

    Həmçinin WUF13 çərçivəsində ilk dəfə olaraq Startap Pavilyonu və WUF Akademiyası kimi yeniliklər təqdim ediləcək.

    Qeyd edək ki, "Urban Expo"da iştirakçılıqla bağlı müraciətlər 31 mart 2026-cı il tarixinədək onlayn şəkildə qəbul olunur və hər kateqoriya üzrə bir müraciət məqbul sayılır.

    Qeydiyyat və əlavə məlumat üçün "Urban Expo" səhifəsinə daxil olmaq və ya [email protected] elektron poçt ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlamaq mümkündür.

    WUF13 Bakı

    Son xəbərlər

    10:57

    Lukaşenko: Kiyev və Moskva müharibənin təkrarlanmayacağı ilə bağlı təminat istəyir

    Digər ölkələr
    10:53

    "AmCham": Maliyyə sektorunda texnologiya və innovasiyalardan istifadə zərurətdir

    Maliyyə
    10:52

    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    10:41
    Foto
    Video

    Masazırda mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    10:38
    Foto

    Azərbaycan "Al-Hidayah Group"la İslam bankçılığının inkişafını müzakirə edib

    Maliyyə
    10:26

    Amerikalı dünya çempionu karyerasını bitirib

    Fərdi
    10:25

    Nazirlər Kabineti yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektləri ilə bağlı qərar verib

    Energetika
    10:23

    İran Kiprə nota verib

    Region
    10:19

    Aylıq cəmi 1 %-dən qızıl təminatlı kredit!

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti