Началось строительство автомобильной дороги в Аскеран

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству автомобильной дороги в Аскеран.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к строительству автомобильной дороги в Аскеран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, дорога протяженностью 18 км соединяет 40-й километр автодороги Барда-Агдам с поселком Аскеран (кольцевая дорога города Агдам) и строится в соответствии со II технической категорией с учетом плана развития Карабаха.

В настоящее время ведутся земляные работы, в частности с помощью спецтехники удаляется непригодный грунт.

Аскеранская автомобильная дорога считается одним из важных проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий.