Началась реализация зеленой концепции в Бакинском порту

Началась реализация концепции «Зеленый порт» в ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" и усиления операционных возможностей.

Началась реализация проекта "Концепции "Зеленый порт" и усиление операционных возможностей" в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Как сообщает Report, генеральный директор ЗАО Талех Зиядов заявил, что Бакинский порт является важным пунктом транзитной инфраструктуры, соединяющей Европу с Азией.

"Объединяя континенты, мы создаем евроазиатские связи между отдельными странами. Мы не будем повторять другие подобные хабы, а создадим продукт 21 века - зеленый, устойчивый и цифровой порт. Мы хотим, чтобы все пункты вдоль маршрута прохождения Евроазийского коридора были равноценными", - отметил он.

Выступивший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

"Роль нашей страны в этих проектах возросла. За последний год транзитные перевозки по территории Азербайджана выросли на 75%. Азербайджан вложил миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру, построил новые международные аэропорты, создал Свободную экономическую зону в районе Бакинского международного морского торгового порта для развития морского транспорта. Здесь планируется довести годовой объем перевалки грузов до 25 миллионов тонн, построить новые терминалы. Особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры и на освобожденных от оккупации территориях. До сих пор на восстановительные работы в Карабахе было потрачено 4,5 миллиарда долларов США", - отметил он.