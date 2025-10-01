На WUF13 вопрос обеспечения людей жильем станет главной темой обсуждения
Инфраструктура
- 01 октября, 2025
- 16:24
На 13-м Всемирном форуме городского развития (WUF13) в Баку главной темой обсуждения станет вопрос обеспечения людей жильем.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).
По его словам, в настоящее время около 3 млрд человек в мире не обеспечены достойными жилищными условиями:
"Поэтому обеспечение подходящего жилья для каждого будет основным направлением. При строительстве жилых и нежилых объектов в городах и населенных пунктах также необходимо учитывать вопросы воздействия на климат".
Последние новости
17:09
Эльмар Мамедов: Предпринимаются шаги по организации Форума городов SPECAЭкология
17:08
Мухтар Бабаев: Озвученные на BCAW2025 предложения внесут значительный вклад в COP30COP29
17:05
Страны ТМТМ в Алматы подписали ключевые соглашения по развитию Среднего коридораИнфраструктура
17:03
Фото
Военное руководство Донецкой области наградило сотрудника Report и Baku TVМедиа
16:57
Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблокаВ регионе
16:57
Серджо Маттарелла: Итало-Азербайджанский Университет отражает дружбу между двумя странамиНаука и образование
16:56
В Баку пройдет высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам"Экология
16:53
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречуЭнергетика
16:51