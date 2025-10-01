На WUF13 вопрос обеспечения людей жильем станет главной темой обсуждения

На 13-м Всемирном форуме городского развития (WUF13) в Баку главной темой обсуждения станет вопрос обеспечения людей жильем.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

По его словам, в настоящее время около 3 млрд человек в мире не обеспечены достойными жилищными условиями:

"Поэтому обеспечение подходящего жилья для каждого будет основным направлением. При строительстве жилых и нежилых объектов в городах и населенных пунктах также необходимо учитывать вопросы воздействия на климат".