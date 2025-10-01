Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    На WUF13 вопрос обеспечения людей жильем станет главной темой обсуждения

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 16:24
    На WUF13 вопрос обеспечения людей жильем станет главной темой обсуждения

    На 13-м Всемирном форуме городского развития (WUF13) в Баку главной темой обсуждения станет вопрос обеспечения людей жильем.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    По его словам, в настоящее время около 3 млрд человек в мире не обеспечены достойными жилищными условиями:

    "Поэтому обеспечение подходящего жилья для каждого будет основным направлением. При строительстве жилых и нежилых объектов в городах и населенных пунктах также необходимо учитывать вопросы воздействия на климат".

    BCAW2025 WUF13 Анар Гулиев обеспечение жильем
