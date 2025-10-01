İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    WUF13-də insanların mənzil təminatı problemi əsas müzakirə mövzusu olacaq

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:57
    Bakıda keçiriləcək 13-cü Dünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) insanların mənzil təminatı problemi əsas müzakirə mövzusu olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda dünyada 3 milyarda yaxın insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb: "Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır".

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Anar Quliyev Dünya Şəhərsalma Forumu BCAW2025
    На WUF13 вопрос обеспечения людей жильем станет главной темой обсуждения
    Housing to be key focus at World Urban Forum in Baku

