WUF13-də insanların mənzil təminatı problemi əsas müzakirə mövzusu olacaq
İnfrastruktur
- 01 oktyabr, 2025
- 15:57
Bakıda keçiriləcək 13-cü Dünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) insanların mənzil təminatı problemi əsas müzakirə mövzusu olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda dünyada 3 milyarda yaxın insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb: "Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır".
