Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb
Hadisə
- 19 fevral, 2026
- 14:44
Samux rayonunda başından balata ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada həyatını itirib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Samux rayon sakini, 1955-ci il təvəllüdlü P.Poladov baş nahiyəsindən balta ilə ağır xəsarət alıb.
O, Gəncə şəhərindəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Lakin göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisənin təfərrüatları hələ məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
15:04
Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaqBiznes
14:55
Şəhidin həyat yoldaşı: 34 ildir hər gün onun yolunu gözləyirdikDaxili siyasət
14:53
Serbiyanın Baş naziri: "Beynəlxalq turizm bazarlarında mövqeyimiz güclənib"Turizm
14:48
Foto
Video
Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimov dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:46
Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 47 % artıbEnergetika
14:46
Foto
Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyev dəfn edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:44
Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölübHadisə
14:44
Azərbaycana transmilli hücum: Vardanyanın "çirkli" milyardları onu təmizə çıxara bilməyəcək - ŞƏRHAnalitika
14:39
Foto