İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    • 19 fevral, 2026
    • 14:44
    Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Samux rayonunda başından balata ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada həyatını itirib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Samux rayon sakini, 1955-ci il təvəllüdlü P.Poladov baş nahiyəsindən balta ilə ağır xəsarət alıb.

    O, Gəncə şəhərindəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Lakin göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Hadisənin təfərrüatları hələ məlum deyil.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Samux Xəsarət Balta hadisə

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

    Biznes
    14:55

    Şəhidin həyat yoldaşı: 34 ildir hər gün onun yolunu gözləyirdik

    Daxili siyasət
    14:53

    Serbiyanın Baş naziri: "Beynəlxalq turizm bazarlarında mövqeyimiz güclənib"

    Turizm
    14:48
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:46

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 47 % artıb

    Energetika
    14:46
    Foto

    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:44

    Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    14:44

    Azərbaycana transmilli hücum: Vardanyanın "çirkli" milyardları onu təmizə çıxara bilməyəcək - ŞƏRH

    Analitika
    14:39
    Foto

    Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti