В Самухе мужчина скончался после удара топором в голову
Происшествия
- 19 февраля, 2026
- 15:08
В Самухском районе Азербайджана скончался мужчина, получивший тяжелое ранение топором в голову.
Как сообщает западное бюро Report, житель Самухского района П. Поладов, 1955 года рождения, стал жертвой жестокого нападения. Мужчина получил серьезную травму головы, нанесённую топором.
Он был госпитализирован в одну из больниц города Гянджи. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.
Подробности происшествия пока неизвестны.
По факту гибели мужчины ведётся расследование.
