    В Самухе мужчина скончался после удара топором в голову

    Происшествия
    • 19 февраля, 2026
    • 15:08
    В Самухе мужчина скончался после удара топором в голову

    В Самухском районе Азербайджана скончался мужчина, получивший тяжелое ранение топором в голову.

    Как сообщает западное бюро Report, житель Самухского района П. Поладов, 1955 года рождения, стал жертвой жестокого нападения. Мужчина получил серьезную травму головы, нанесённую топором.

    Он был госпитализирован в одну из больниц города Гянджи. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

    Подробности происшествия пока неизвестны.

    По факту гибели мужчины ведётся расследование.

    Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb
