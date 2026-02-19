В Самухе мужчина скончался после удара топором в голову

В Самухском районе Азербайджана скончался мужчина, получивший тяжелое ранение топором в голову.

Как сообщает западное бюро Report, житель Самухского района П. Поладов, 1955 года рождения, стал жертвой жестокого нападения. Мужчина получил серьезную травму головы, нанесённую топором.

Он был госпитализирован в одну из больниц города Гянджи. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Подробности происшествия пока неизвестны.

По факту гибели мужчины ведётся расследование.