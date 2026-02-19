İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Şəhidin həyat yoldaşı: 34 ildir hər gün onun yolunu gözləyirdik

    Daxili siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 14:55
    Şəhidin həyat yoldaşı: 34 ildir hər gün onun yolunu gözləyirdik

    Ailəsi 34 il ərzində hər gün onun yolunu gözləyirdi.

    Bunu "Report"un Muğan bürosuna açıqlamasında fevralın 19-da Cəlilabad şəhər qəbiristanlığında dəfn edilən Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevin həyat yoldaşı Qənimət Quliyeva deyib.

    O, bu gün qarışıq hisslər keçirdiklərini vurğulayıb:

    "Bilmirik sevinək, yoxsa kədərlənək. 34 ildir onu ziyarət edəcək bir yerimiz yox idi. Mahirdən bir xəbər öyrənmək üçün hər gün dua edir, yalvarırdıq. Min şükür, gözümüz yollardan yığıldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin".

    şəhid Cəlilabad Birinci Qarabağ müharibəsi

    Son xəbərlər

    16:12

    Marie Line Sakilia: Müstəmləkəçilik iqtisadiyyata, cəmiyyətin əsaslarına dağıdıcı təsir edib

    Xarici siyasət
    16:11

    AFFA rəsmisi: "Region Liqasındakı intizamsızlıq halları növbəti mövsüm üçün qeydiyyat prosesində nəzərə alınacaq"

    Futbol
    16:07
    Foto

    İsmayıllıda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fərman Feyzullayevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    15:53

    Futzal üzrə Azərbaycan millisində məşqçi təyinatı olub

    Futbol
    15:46

    Avropa Komissiyası SOCAR-ın "Italiana Petroli"nin səhmlərini almasını təsdiqləyib

    Energetika
    15:41
    Foto

    TƏBİB: Son on ayda 3 minə yaxın qadın süd vəzi xərçənginin skrininqi məqsədilə müayinədən keçib

    Sağlamlıq
    15:40

    Baş direktor: Dövlətə konkret məzmun lazım olduqda müsabiqədən kənar hansısa şirkətə sifariş verə bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    15:37

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk oyununda böyük hesabla uduzub

    Futbol
    15:35

    Bakı və Tokio iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti