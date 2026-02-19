İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 47 % artıb

    Energetika
    • 19 fevral, 2026
    • 14:46
    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 47 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Gürcüstan Azərbaycandan 12,6 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağı idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisindən 47 % çoxdur.

    Yanvarda Gürcüstan xarici ölkələrdən 283 milyon ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 2,2 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Rusiyadan 109,5 milyon ABŞ dolları, Rumıniyadan 42,5 milyon ABŞ dolları, Türkiyədən 32 milyon ABŞ dolları, Yunanıstandan 19 milyon ABŞ dolları, Kiprdən 17 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan xaricdən 1,6 milyard ABŞ dolları dəyərində yanacaq və sürtkü yağları alıb ki, bunun da 145 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycan Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi yanacaq və sürtkü yağı

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanda halal turizmə aid yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

    Biznes
    14:55

    Şəhidin həyat yoldaşı: 34 ildir hər gün onun yolunu gözləyirdik

    Daxili siyasət
    14:53

    Serbiyanın Baş naziri: "Beynəlxalq turizm bazarlarında mövqeyimiz güclənib"

    Turizm
    14:48
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:46

    Gürcüstanın Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağları alışına çəkdiyi xərc 47 % artıb

    Energetika
    14:46
    Foto

    Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:44

    Samuxda başından balta ilə xəsarət alan şəxs xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    14:44

    Azərbaycana transmilli hücum: Vardanyanın "çirkli" milyardları onu təmizə çıxara bilməyəcək - ŞƏRH

    Analitika
    14:39
    Foto

    Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti