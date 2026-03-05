На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходами

Сегодня на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Азербайджанская операционная компания (АОК) и ОАО "Чистый город" подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report со ссылкой на АОК WUF13, документ подписали исполнительный директор операционной компании Адиль Мамедов и председатель правления ОАО "Чистый город" Этибар Аббасов.

Основная цель меморандума – надлежащее управление твердыми отходами, образующимися в ходе организации и проведения мероприятия.

В данном контексте стороны определили в качестве приоритетной задачи применение устойчивых и эффективных подходов в соответствии с государственной политикой в ​​области охраны окружающей среды.