    На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходами

    Инфраструктура
    • 05 марта, 2026
    • 14:44
    На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходами

    Сегодня на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Азербайджанская операционная компания (АОК) и ОАО "Чистый город" подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает Report со ссылкой на АОК WUF13, документ подписали исполнительный директор операционной компании Адиль Мамедов и председатель правления ОАО "Чистый город" Этибар Аббасов.

    Основная цель меморандума – надлежащее управление твердыми отходами, образующимися в ходе организации и проведения мероприятия.

    В данном контексте стороны определили в качестве приоритетной задачи применение устойчивых и эффективных подходов в соответствии с государственной политикой в ​​области охраны окружающей среды.

    WUF13-də bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına dair sənəd imzalanıb
    Document on solid waste management during WUF13 signed
    Лента новостей