İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    WUF13-də bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına dair sənəd imzalanıb

    İnfrastruktur
    • 05 mart, 2026
    • 14:18
    WUF13-də bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına dair sənəd imzalanıb

    Bu gün Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti ilə "Təmiz Şəhər" ASC arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb.

    "Report" WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti istinadən xəbər verir ki, sənədi Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov və "Təmiz Şəhər"in İdarə Heyətinin sədri Etibar Abbasov imzalayıblar.

    Memorandumun əsas məqsədi tədbirin təşkili və keçirilməsi zamanı yaranacaq bərk məişət tullantılarının düzgün idarə olunmasıdır.

    Bu çərçivədə, tərəflər ətraf mühitin qorunması üzrə dövlət siyasətinə uyğun olaraq davamlı və səmərəli yanaşmaların tətbiqini prioritet kimi müəyyən ediblər.

    WUF13-də bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına dair sənəd imzalanıb
    WUF13-də bərk məişət tullantılarının idarə olunmasına dair sənəd imzalanıb

    WUF13 “Təmiz Şəhər” ASC Etibar Abbasov
    Foto
    На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходами
    Foto
    Document on solid waste management during WUF13 signed

    Son xəbərlər

    15:02

    Vaqif Cavadov Avropanın daha bir tanınmış klubunun düşərgəsinə yollanmağı planlaşdırır

    Futbol
    15:00

    V "TUSİ" İnkubasiya proqramına qeydiyyat davam edir

    Elm və təhsil
    14:57

    KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    14:54

    Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edir

    Xarici siyasət
    14:53
    Foto

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Hadisə
    14:47

    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    14:45

    İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    14:38

    YAP: İranın Naxçıvana dron hücumu xain təxribat cəhdidir

    Daxili siyasət
    14:35

    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti