На выставке Logitrans Turkiye 2025 представлен транзитный потенциал Азербайджана

Азербайджанские железные дороги (АЖД) совместно с дочерней компанией ADY Express представлены стендом на международной выставке транспорта и логистики Logitrans Turkiye 2025, которая проходит в турецком Стамбуле с 19 по 21 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, на стенде проводятся презентации, встречи и обсуждения о региональных транзитных маршрутах, логистических решениях и возможностях сотрудничества.

В ходе встреч с международными партнерами обсуждаются перспективы реализации новых проектов и увеличения грузопотоков.

В рамках выставки также посетителям предоставляется обширная информация о транзитном потенциале Азербайджана, преимуществах транспортной сети страны для перевозки грузов из Китая через Средний коридор.

На выставке делегации АЖД была вручена награда в номинации "Ценный партнер" за эффективную деятельность.

Отметим, что выставка Logitrans Turkiye считается одной из ведущих логистических платформ региона.