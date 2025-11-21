На выставке Logitrans Turkiye 2025 представлен транзитный потенциал Азербайджана
Азербайджанские железные дороги (АЖД) совместно с дочерней компанией ADY Express представлены стендом на международной выставке транспорта и логистики Logitrans Turkiye 2025, которая проходит в турецком Стамбуле с 19 по 21 ноября.
Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, на стенде проводятся презентации, встречи и обсуждения о региональных транзитных маршрутах, логистических решениях и возможностях сотрудничества.
В ходе встреч с международными партнерами обсуждаются перспективы реализации новых проектов и увеличения грузопотоков.
В рамках выставки также посетителям предоставляется обширная информация о транзитном потенциале Азербайджана, преимуществах транспортной сети страны для перевозки грузов из Китая через Средний коридор.
На выставке делегации АЖД была вручена награда в номинации "Ценный партнер" за эффективную деятельность.
Отметим, что выставка Logitrans Turkiye считается одной из ведущих логистических платформ региона.