    "Logitrans Turkiye 2025"də Azərbaycanın tranzit potensialı təqdim olunur

    İnfrastruktur
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:02
    Logitrans Turkiye 2025də Azərbaycanın tranzit potensialı təqdim olunur

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC və onun törəmə şirkəti "ADY Express" MMC noyabrın 19–21-də İstanbulda keçirilən "Logitrans Turkiye 2025" beynəlxalq nəqliyyat və logistika sərgisində stendlə təmsil olunur.

    "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir ki, stenddə regional tranzit marşrutları, logistika həlləri və əməkdaşlıq imkanları barədə təqdimatlar, görüşlər və müzakirələr keçirilir.

    Beynəlxalq tərəfdaşlarla keçirilən görüşlərdə yeni layihələrin icrası və yük axınlarının artırılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılır.

    Sərgi çərçivəsində həmçinin ziyarətçilərə Azərbaycanın tranzit potensialı, ölkənin nəqliyyat şəbəkəsinin Orta Dəhlizlə Çindən yük daşımaları üçün təqdim etdiyi üstünlüklər barədə geniş məlumat verilir.

    Sərgi təşkilatçıları tərəfindən səmərəli fəaliyyətinə görə ADY nümayəndə heyətinə "Dəyərli tərəfdaş" nominasiyası üzrə mükafat təqdim olunub.

    Qeyd edək ki, "Logitrans Turkiye" sərgisi regionun aparıcı logistika platformalarından biri hesab olunur. 20 000-ə yaxın insanın ziyarət etdiyi builki sərgidə 20 ölkədən 230-a yaxın şirkət təmsil olunur, iştirakçılar və ziyarətçilərə texnoloji həllərin nümayişi və beynəlxalq tərəfdaşlıqlar üçün geniş imkanlar təqdim olunur.

