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    На улице Зарифы Алиевой отмечается плотное движение транспорта

    Причиной стали ремонтные работы на проезжей части дороги

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на улице Зарифы Алиевой в Баку (до пересечения с улицей М.А.Расулзаде) наблюдается плотное движение транспортных средств. Причиной стали ремонтные работы на проезжей части дороги 

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Помимо этого, в эти минуты на проспекте Азадлыг (в направлении к центру), Зии Бунъядова и на Тбилисском проспекте отмечается плотное движение автомобилей.

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