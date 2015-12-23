На улице Зарифы Алиевой отмечается плотное движение транспорта

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром на улице Зарифы Алиевой в Баку (до пересечения с улицей М.А.Расулзаде) наблюдается плотное движение транспортных средств. Причиной стали ремонтные работы на проезжей части дороги

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Помимо этого, в эти минуты на проспекте Азадлыг (в направлении к центру), Зии Бунъядова и на Тбилисском проспекте отмечается плотное движение автомобилей.